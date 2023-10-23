Радио1
Главная / Новости / Общество/ В России подорожали обои и шпаклевка

В России подорожали обои и шпаклевка

«Коммерсант»: в РФ подорожали материалы для отделки квартир до 37%
23 октября 2023, 04:37
Фото: iStock/IvanMikhaylov

Фото: iStock/IvanMikhaylov

В России с июля по сентябрь наблюдался рост цен на стройматериалы для ремонта квартир, который в некоторых категориях достигал до 37%. Этот рост цен был обусловлен усилением давления на рубль и проблемами в сфере логистики, пишет газета «Коммерсант».

«Укрепление доллара и непростая ситуация с поставками материалов в июле—сентябре привели к увеличению цен на стройматериалы для квартирного ремонта <...> в некоторых категориях даже до 37%. Большая часть товаров в ассортименте магазинов DIY до сих пор представлена импортной продукцией, а российские производители также вынуждены импортировать сырье из-за границы», — сообщает «Коммерсант».
Нарастающий спрос на стройматериалы, вызванный увеличением строительства новых жилых объектов, также оказал влияние на рост цен.

Читайте также:

В России подорожает интернет

Авито Работа: Автосервисы массово ищут шиномонтажников и поднимают зарплаты

Стоматологи раскрыли, на сколько на самом деле вырастут цены на услуги к Новому году
#работа
#цены
#услуги
#рост
#спрос
#производители
#стройматериалы
Читайте нас в
В ООН сообщили о прибытии второго конвоя гуманитарного груза в сектор Газа
23 октября 2023, 04:48

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил о прибытии в сектор Газа 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной ООН и египетским обществом Красного Полумесяца. Об этом он написал в соцсети X.
«Еще 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной египетским обществом Красного Полумесяца и ООН в воскресенье пересекли пограничный переход Рафах и прибыли в сектор Газа», — говорится в публикации.

​Гриффитс отметил, что это ещё один проблеск надежды для миллионов людей, которые остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

Читайте также:

WAFA: ВВС Израиля нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа

Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

Прекращения огня из-за заложников в секторе Газа не будет, сообщает CNN
#оон
#сектор газа
#гуманитарная помощь
Читайте нас в
Эксперт рассказал о последствиях ответного звонка на незнакомый номер
Эксперт: перезванивать на незнакомые номера не стоит, это стимулирует мошенников
23 октября 2023, 04:22

Фото: iStock/Sitthiphong

Директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук поделился рекомендациями по защите от спам-звонков и мошенничества, передает РИА Новости.
Он отметил, что не рекомендуется перезванивать на незнакомые номера, так как это может привлечь внимание мошенников и дать понять, что абонент активен. Также он посоветовал избегать оставления своих контактов на общедоступных ресурсах.

По данным МТС, количество спам-звонков увеличилось на 30% за девять месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом, и ожидается дополнительное увеличение перед ноябрьской «Черной пятницей».

Бийчук также предложил использовать умные определители номера, которые позволят узнать, кто звонит, даже если номер не сохранен в телефоне. Чтобы избежать упущения важных звонков с неизвестных номеров, пользователи могут настроить приложение своего мобильного оператора так, чтобы звонки из определенных категорий не блокировались. Нежелательные звонки перенаправляются на голосовой бот, и после этого пользователю присылается текстовая расшифровка, что позволяет выбирать полезные предложения.

Читайте также:

Адвокат Кудерко: мошенники пытаются платить в магазинах с чужих карт

Жителей Подмосковья предупредили о новом мошенническом способе получения их данных

Аналитик Кусков объяснил, почему данные россиян постоянно утекают, и что с этим делать
#пользователи
#мошенничество
Читайте нас в
Водителям разрешили ставить квадратные номера на машину
23 октября 2023, 03:48

Фото: istockphoto.com/mesteban75

Российским водителям больше не грозят штрафы за использование квадратных номеров на передней части автомобиля, пишет «Коммерсант». 18 октября Росстандарт внес изменения в ГОСТ которые разрешают использование таких номеров спереди.
ГИБДД уже направила разъяснения об этом в регионы, что устраняет неудобства для владельцев автомобилей с квадратными номерами на переднем бампере. Важно отметить, что с 2020 года такие номера были разрешены на задней части машины, но использование их спереди ранее подвергалось штрафу в 500 рублей.

Читайте также:

Подмосковным автомобилистам рекомендовали начать готовиться к зиме

Роботизация передачи сельхозтехники в лизинг в Подмосковье сократит процесс до нескольких часов

«Яндекс Карты» начали показывать стоимость проезда по платным участкам дороги
#подмосковье
#гибдд
#дороги
#карты
#яндекс
#регионы
#машины
Читайте нас в
Девушка уменьшила грудь из-за насмешек и снова столкнулась с хейтом
23 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/VladimirFLoyd

С 15 лет британская девушка Амбра Роуз испытывала проблемы из-за огромных грудей, из-за которых она была вынуждена носить чашку размера L, пишет Daily Mail. В школе одноклассники часто насмехались над ней, считая, что у нее лишний вес. После школы ситуация не улучшилась, так как она столкнулась с уничижительными комментариями в социальных сетях. К тому же, большие груди причиняли ей серьезные боли в спине.
Мечтая об уменьшении размера груди, Роуз начала бороться за эту возможность с 15 лет. Однако ей пришлось долго убеждать врачей, так как они не видели медицинских показаний для операции. В конечном итоге, после многих споров и переговоров, она получила государственную квоту и направление на операцию в 2021 году. В июле ей провели редукцию обеих молочных желез, уменьшив их размер с L до E.

Уменьшение груди оказало положительное воздействие как на физическое, так и на психологическое состояние Амбры. Теперь она может заниматься спортом и даже прыжками на батуте, не страдает от болей в спине, и ее личность оценивают не только по размеру груди. Она все еще проходит процесс восстановления после операции, который займет от полугода до года.

После операции Роуз потеряла около шести тысяч подписчиков в социальных сетях, так как некоторые мужчины считали, что «теперь она ни на что не годится». Несмотря на это, Роуз не обращает внимания на негатив и считает, что снижение интереса к ней со стороны некоторых пользователей — это скрытая удача.

Читайте также

Онколог предупредила россиянок об одном факторе, повышающем риск развития рака груди

Врач назвал главные симптомы трудновыявляемого вида рака груди

Онколог Тулина: Потеря веса без причины – один из тревожных признаков рака
#мужчины
#снижение
#операции
#симптомы
Читайте нас в
Правительство выделит 836,5 млн рублей на реконструкцию детских театров
23 октября 2023, 02:47

Фото: iStock/SL_Photography

На реконструкцию и капремонт детских театров в российских регионах выделят более 800 млн рублей, сообщает в Телеграм-канале кабмина РФ.
В публикации говорится, что ряд регионов получат дополнительное финансирование для завершения реконструкции и капитального ремонта театров кукол и театров юного зрителя. Всего в текущем и будущих годах будет выделено 836,5 млн рублей.

Проектом предусмотрено обновление детских театров для увеличения числа посетителей, а также повышения туристической привлекательности российских регионов.

Читайте также:

Коллективы из Каширы приняли участие в фестивале «Музыкальная осень»

Следователи начали проверку из-за отсрочек на мобилизацию сотрудникам ГАБТа

Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова
#финансирование
#театр
#правительство
#россия
#регионы
Читайте нас в
Фигуристка Дробязко обжалует решение о лишении гражданства Литвы
23 октября 2023, 02:27

Фото: iStock/diegograndi

Фигуристка Маргарита Дробязко на своей странице в Instagram* сообщила, что подала жалобу на указ президента Литвы о лишении её гражданства.
«Сегодня я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным», — говорится в публикации.

Дробязко добавила, что литовский Департамент госбезопасности пришёл к выводу, что фигуристка не представляет опасности для национальной безопасности Литвы. Однако президент Республики Гитанас Науседа несмотря на это подписал приказ о лишении её гражданства.

Читайте также:

В МИД РФ рассказали, сколько россиян отказались от гражданства в этом году

Российский борец-вольник Окороков решил выступать за Австралию

Российская велогонщица Любимова будет выступать за Францию


*запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
#гражданство
#спортсмены
Читайте нас в
Умер российский блогер Дядя Слава
23 октября 2023, 02:09

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 56 лет скончался российский блогер Дядя Слава (настоящее имя Станислав Андреев). Соответствующая информация опубликована в Телеграм-канале блогера.
Уточняется, что Дядя Слава ушёл из жизни около десяти часов вечера 22 октября. Мужчина боролся с онкологией.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. И даже в такие моменты он подмигивал, как бы говоря «не беспокойся», улыбался, интересовался как дела у нас, у вас, у других людей. Юморил, хулиганил, ну вы знаете его», — говорится в публикации.

Читайте также:

Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова

Умерла актриса Лидия Дымова

Умер бывший депутат Госдумы трех созывов Пузановский
Читайте нас в
Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова
23 октября 2023, 01:09

Фото: iStock/Marat Musabirov

Актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова скончалась на 80-м году жизни.
Причины смерти актрисы в настоящее время не уточняются.

«Это была настоящая Звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием. Много лет она была настоящим «домовым» нашего Театра», — сообщается на официальном сайте «Театра на Покровке».

Читайте также:

Умерла актриса Лидия Дымова

Умер бывший депутат Госдумы трех созывов Пузановский

Умер обладатель «Золотого мяча» Бобби Чарльтон
#актриса
#смерть
#театр
Читайте нас в
В России подорожает интернет
«Известия»: домашний интернет в России подорожает на 10-15%
23 октября 2023, 00:56

Фото: istockphoto.com/NicoElNino

В 2024 году стоимость услуг фиксированной связи, домашнего интернета и платного ТВ в России может увеличиться на 10–15% и даже более, сообщили руководители крупных российских интернет-провайдеров, пишут «Известия».
Опрос топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенный агентством TelcomDaily, выявил, что 82% респондентов предупредили о предстоящем повышении цен с 2024 года. Основной причиной этого роста является увеличение затрат на приобретение оборудования, которое стало дороже после ухода многих зарубежных поставщиков.

Эксперты также отмечают увеличение операционных расходов, арендных платежей и расходов на логистику. Тем не менее, даже с прогнозируемым увеличением тарифов, стоимость связи в России останется одной из самых низких в мире.

Читайте также:

SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

В России изобрели весы, которые распознают продукты

Роскомнадзор подтвердил утечку данных клиентов «МТС Банка»
#интернет
#опрос
#эксперты
Читайте нас в
Достижения.рф