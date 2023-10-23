В России подорожали обои и шпаклевка

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В России с июля по сентябрь наблюдался рост цен на стройматериалы для ремонта квартир, который в некоторых категориях достигал до 37%. Этот рост цен был обусловлен усилением давления на рубль и проблемами в сфере логистики, пишет газета «Коммерсант».
«Укрепление доллара и непростая ситуация с поставками материалов в июле—сентябре привели к увеличению цен на стройматериалы для квартирного ремонта <...> в некоторых категориях даже до 37%. Большая часть товаров в ассортименте магазинов DIY до сих пор представлена импортной продукцией, а российские производители также вынуждены импортировать сырье из-за границы», — сообщает «Коммерсант».Нарастающий спрос на стройматериалы, вызванный увеличением строительства новых жилых объектов, также оказал влияние на рост цен.
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