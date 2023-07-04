В России подорожало вторичное жильё

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В большинстве крупных городах России вторичное жильё за первое полугодие подорожало в среднем на 4,9%.
Наибольший рост цены продемонстрировали в Кирове, где подорожание было зафиксировано на четверть с января. Вместе с тем, в Санкт-Петербурге стоимость на такую недвижимость упала на 3,6%, в Ленобласти – на 0,3%. Как передают «Дни.ру», в Москве с начала года цены почти не изменились, а в Подмосковье вторичная недвижимость подорожала на 5,3%.
Вместе с тем, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что на северо-востоке столицы ввели в эксплуатацию почти 40 новостроек в рамках программы реновации.
До этого сообщалось, что с 1 июля завершается действие специальных мер, введённых в марте 2022 года для поддержки строительной отрасли в кризисный период. Эти меры изначально были действительны до конца 2022 года, но были продлены до 30 июня 2023 года.
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Вместе с тем, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что на северо-востоке столицы ввели в эксплуатацию почти 40 новостроек в рамках программы реновации.
«С момента старта программы реновации Северо-Восточный административный округ у нас активно вовлечен в данную программу. Мы ввели в эксплуатацию 37 жилых домов, в том числе шесть жилых домов ввели в эксплуатацию в этом году. Северо-Восточный административный округ является рекордсменом по количеству введенных жилых домов в I полугодии», — приводит АГН «Москва» слова Загрутдинова.
До этого сообщалось, что с 1 июля завершается действие специальных мер, введённых в марте 2022 года для поддержки строительной отрасли в кризисный период. Эти меры изначально были действительны до конца 2022 года, но были продлены до 30 июня 2023 года.
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Мелисса Тимофеева