В России показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1

Фото: iStock/aapsky
На выставке «Интерполитех» в Москве впервые представлены наземные роботизированные системы БР-2 с подвижными пулеметными установками и Минер БР-1 для минирования, используемые в специальных военных операциях (СВО), сообщает ТАСС, ссылаясь на Научно-производственное объединение «Грань».
Представители НПО отметили, что все три робототехнических комплекса демонстрируются впервые и успешно применяются в СВО. В данный момент более 60 таких боевых роботов используются в зоне СВО. Управление платформами осуществляется при помощи джойстика, и российские военнослужащие быстро овладевают этой техникой.
Читайте также:
ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек
Минобороны посчитало иностранных наемников, воюющих с РФ прямо сейчас
Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Артем Кузьмин