В России повысили первоначальный взнос льготной ипотеки до 20%

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Идею изменения условий льготной ипотеки выдвинул директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков. Напомним, что одной из основных задач изменений станет уравнения спроса в соответствии с темпами развития предложения. Различия между льготной и рыночной ставкой огромная, заявляют эксперты.
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