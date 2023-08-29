В России появились новые правила по ж/д билетам

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Новые железнодорожные правила предусматривают право пассажиров при отмене поезда дальнего следования переоформить билет на другой вместо компенсации стоимости поездки. Об этом пишет издание РИА Новости.
Согласно новым правилам, в случае отмены поезда дальнего следования, пассажиру переоформят проездные документы на ближайшую возможную дату. За переоформление документов производить доплату не потребуется. Отмечается, что перевозчик сможет осуществить такие действия по согласованию с пассажиром.
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