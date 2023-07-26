В России появится комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

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Комогорцев отметил, что в ходе испытания разработки, было установлено, что небольшой летательный аппарат, размером 16х20 сантиметров был обнаружен системой на расстоянии до 500 метров. Многофункциональный комплекс сможет распознавать объекты в состояния зависания и в условиях плотной городской застройки.
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