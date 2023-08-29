В России появится цифровая платформа для персональных занятий спортом

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В России разработают цифровую платформу для поддержания здоровья и занятий спортом, которая заменит походы к тренеру, ускорит достижение желаемого результата, а также сэкономит деньги.
«В отличие от обычного тренера, такая система следит за состоянием организма, образом жизни пользователя круглосуточно — анализирует состояние до, во время и после тренировки, фиксирует время восстановления после нагрузки, отслеживает самочувствие и показатели в течение дня. Система автоматически меняет индивидуальный план питания и тренировок после каких-либо изменений здоровья или состояния организма», — прокомментировал в беседе с RT основатель проекта Евгений Королюк.
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