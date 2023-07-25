В России предлагают увеличить пошлины на ввоз импортных вин

Фото: istock/Inside Creative House
Проект постановления о повышении тарифов на импорт вин из стран, не относящихся к союзным, с 12,5% до 20% был подготовлен Министерством экономического развития России.
«В рамках разработанного в России проекта постановления предусматривается увеличение пошлины на ввоз зарубежных вин до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Проект разработан Минэкономразвития», — сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник.Согласно информации издания, тариф был рассчитан таким образом, чтобы его введение ощутимо сказалось в качестве контрсанкции. Тем не менее, по проекту еще не принято окончательное решение.
Читайте также:
В Дмитрове запустили завод дистиллированных алкогольных напитков
Хирург Умнов объяснил, почему женщинам крайне опасно пить водку
Роскачество рассказало о мифе про плохое качество дешевого вина
Артем Кузьмин