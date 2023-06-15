В России предложено ремонтировать ливневки за счет штрафов

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До этого несколько регионов пожаловались депутату на то, что существует нехватка средств для ремонта канализаций.
«Обращусь в Минприроды, чтобы разблокировать возможность использовать средства «зеленых» платежей на эти цели. В Вологодской области и Коми идею тоже поддержали», — рассказал Александр Спиридонов.
Ранее сообщалось, что объем штрафов российских иноагентов вырос в 60 раз. Сообщается, что сумма штрафов за год выросла примерно в 60 раз. В 2021 году, лица, признанные иноагентами, оплатили штрафы, общий размер которых - 3,7 миллиона рублей. Роскомнадзор составил 156 протоколов за нарушение порядка деятельности лиц. Примечательно, что только два производства из их числа, были прекращены ввиду отсутствия состава правонарушения.