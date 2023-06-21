В России предложили бороться с дефицитом кадров с помощью заключенных

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Эксперты считают, что в интересах бизнеса можно привлечь к трудовой деятельности 150–185 тыс. осужденных
Эксперты заявили, что в интересах российского бизнеса и государственных структур к труду можно привлечь более 150 тысяч заключенных, сообщает РБК. Это поможет значительно увеличить численность рабочей силы в условиях острого дефицита кадров, пишут профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и его соавтор из Московского финансово-юридического университета Сергей Песков.
Исследователи оценили, что к принудительным работам можно привлечь 150–185 тысяч осужденных. Отмечается, что полностью покрыть дефицит кадров такое количество человек не сможет, однако эти кадровые ресурсы необходимо использовать, если они «имеются в наличии».
Эксперты дополняют, что на сегодняшний день один из главных факторов устойчивого экономического развития России — это обеспеченность рабочей силой. За последние годы произошло сильное увеличение нехватки кадров. Как стало известно, сокращение численности населения является причиной кадрового дефицита.
Следует отметить, что судебная система не одобряет широкого использования труда осужденных в экономике. По этой причине Сафонов и Песков выдвинули предложение с рядом поправок для изменения текущей ситуации. Сообщается о создании о модели трудоустройства заключенных через частные агентства занятости.
Ранее «Радио 1» сообщало о числе заключенных, которые после службы вернулись домой.
Исследователи оценили, что к принудительным работам можно привлечь 150–185 тысяч осужденных. Отмечается, что полностью покрыть дефицит кадров такое количество человек не сможет, однако эти кадровые ресурсы необходимо использовать, если они «имеются в наличии».
Следует отметить, что судебная система не одобряет широкого использования труда осужденных в экономике. По этой причине Сафонов и Песков выдвинули предложение с рядом поправок для изменения текущей ситуации. Сообщается о создании о модели трудоустройства заключенных через частные агентства занятости.
Ранее «Радио 1» сообщало о числе заключенных, которые после службы вернулись домой.
Екатерина Коршунова