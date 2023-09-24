В России предложили новую льготу для беременных

Лидер партии ЛДПР и депутат Леонид Слуцкий предложил внести новое льготное правило для беременных женщин в России, которое заключается в создании отдельных регистрационных стоек в аэропортах, предназначенных для обслуживания беременных пассажиров без необходимости стоять в очереди. Инициативу он направил в виде письма министру транспорта РФ Виталию Савельеву, сообщает Ura.ru.