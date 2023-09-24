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В России предложили новую льготу для беременных

Слуцкий предложил сделать отдельную регистрацию для беременных в аэропортах
24 сентября 2023, 02:52
Фото: iStock/Natalia Kuzina

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Лидер партии ЛДПР и депутат Леонид Слуцкий предложил внести новое льготное правило для беременных женщин в России, которое заключается в создании отдельных регистрационных стоек в аэропортах, предназначенных для обслуживания беременных пассажиров без необходимости стоять в очереди. Инициативу он направил в виде письма министру транспорта РФ Виталию Савельеву, сообщает Ura.ru.

Пресс-служба партии подчеркнула, что данное предложение получило поддержку медицинских специалистов, так как продолжительное стояние беременных женщин не рекомендуется. Они также отметили, что в настоящее время у перевозчиков нет общих стандартов по обеспечению комфортных условий для беременных женщин при регистрации на рейс.

Леонид Слуцкий считает, что данная инициатива способствует повышению рождаемости в России. Он подчеркнул, что помощь будущим матерям и создание комфортных условий для них являются важными задачами национальной политики. Это дополнительное мероприятие в области транспортных перевозок, по мнению Слуцкого, поможет государству создать благоприятные условия для женщин и поддержать их право на материнство.

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Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы
Юрист Соловьев предупредил о возможности сокращения пенсии при ошибке в расчетах
24 сентября 2023, 01:58

Фото: IStock/Denis Vostrikov

Размер пенсии может уменьшиться по нескольким причинам, включая ошибки, выявленные в ходе проверки, объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Главной из них является ошибка, которая может быть связана с неправильными данными, такими как продолжительность трудового стажа. В этом случае, по словам юриста, пенсионер не несет вины и не должен будет возвращать излишне полученные средства, но его пенсия будет уменьшена с наступлением нового месяца.

По словам Соловьева, размер пенсии по инвалидности может быть уменьшен, если гражданин не своевременно подтвердил свой диагноз. Выплата пенсии по случаю потери кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Иностранный гражданин, у которого истек срок действия вида на жительство, утратит право на получение пенсии.

В случаях, когда требуется вернуть переплату, возможны сложные процедуры разбирательства, которые могут занять продолжительное время. Однако, как отметил юрист, если гражданин изначально представил поддельные документы, это может послужить основанием не только для возврата излишне выплаченных средств, но и для возбуждения уголовного дела по обвинению в мошенничестве.

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24 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день
24 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/Gam198

24 сентября профессиональный праздник отмечают работники отрасли машиностроения и системные аналитики. Какие традиции существовали в этот день на Руси и какие еще памятные даты пришлись на этот день, расскажет редакция «Радио 1».

День машиностроителя


В этот день профессиональный праздник отмечают те, чья профессия связана с механизмами. Поздравлять стоит тех, кто занимается изобретением, совершенствованием и эксплуатацией различных частей какого-либо оборудования. Результатом работы специалистов люди пользуются во всех сферах общественной жизни. Одним из величайших изобретений машиностроителей стала мельница, которая служит необходимым оборудованием на протяжении нескольких веков.

 

День системного аналитика  

 
                                                                                                                    Фото: Istockphotо/gorodenkoff

Кроме машиностроителей, профессиональный праздник отметят те, кто посвятил себя системному анализу. В этот день специалисты по сложным процессам и системам проводят или принимают участие в различных конференциях, вебинарах, мастер-классах. В рамках мероприятий разрабатываются новые подходы к изучению сферы, обсуждается тактика работы и проводится обмен опытом.
 

Международный день глухих

 
Этот праздник отмечают не только те, кто страдает нарушением слуха, но и неравнодушные к этой проблеме люди. Международный день глухих был учрежден в 1951 году Всемирной организацией глухих, в которую вошли представители из нескольких десятков стран. В этот день проводятся акции с призывами защищать права глухих, поддерживать их и помогать людям, которые лишены радости, слышать голоса близких людей, пение птиц и шум моря.

 

Федорины вечерки  

 
На Руси в этот день праздновалась третья встреча осени. В это время погода начинала портиться, шли дожди, работа по сбору урожая прекращалась. Крестьяне подводили итоги прошедшему лету, делали заготовки на зиму, убирали дом и двор. По традиции в этот день нужно готовить блюда из капусты и проводить застолья. Название праздника произошло от имени святой Феодоры, которую по-простому называли Федорой. Примечательно, что священникам нужно было дарить подарки, делиться заготовками и овощами.
 

День Государственного флага и герба Крыма

 

24 сентября 1992 года Верховным Советом были утверждены флаг и герб Республики Крым. Для флага были выбраны синий, белый и красный цвета, по аналогии с российским триколором.
В этот день принято вспоминать историю создания флага и знакомиться со значениями цветов, о которых многие даже не задумываются. Например, синий цвет означает надежду, а красный напоминает трагическую историю полуострова.
 

День пунктуации




Памятная дата установлена в честь знаков препинания. В русском языке пунктуация имеет важное значение, и их расстановка может изменить суть предложения. Однако установлен праздник был американским журналистом, который таким образом, решил привлечь внимание к проблеме пунктуационных ошибок, которые допускают авторы в газетах и журналах. Праздник был учрежден в 2004 году и с тех пор ежегодно служит напоминаем о важной роли знаков препинания.
 
 

День тигра на Дальнем Востоке

 
                                                                                                   Фото:Istockphoto/wrangel

Инициатором учреждения праздника стал специалист по ведению охотничьего хозяйства Владимир Ильич Тройнин. Он решил привлечь внимание к проблеме исчезновения тигров, популяция которых сократилась за последние несколько лет в 25 раз. Хищник занесен в Красную книгу и его убийство ради продажи клыков или шкуры запрещено законом. На Дальнем Востоке в этот день организованы конкурсы и викторины, в которых участвуют дети и молодежь. Такие мероприятия проводят природоохранные организации и неравнодушные к проблемам животных зоозащитники.

Именины: Карп, Лев, Николай, Роман, Федор, Петр

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#блюда
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В Египте нашли затонувшее святилище Афродиты с сокровищами
23 сентября 2023, 18:44

Фото: istockphoto/AlexanderLipko

Учёные из Европейского института подводной археологии (IEASM) нашли в Египте затонувший храм бога Амона и святилище Афродиты, которые были полны сокровищ.
Live Science пишет, что исследователи IEASM обнаружили храм Амона рядом со средиземноморском побережьем Египта. Здание, которое было первоначально построено для бога Амона, обрушилось во время землетрясения в середине II века до н. э. Оно являлось частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абукир.

Возможно, в данный храм приходили фараоны, чтобы получить от верховного бога подтверждение своей власти. Дайверам удалось здесь найти серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и сосуды для духов и мазей.
 
К востоку от храма археологи нашли греческое святилище, которое посвящено Афродите, богине любви. Здесь обнаружены артефакты, в их числе бронзовые и керамические предметы, греческое оружие. Значит грекам разрешалось торговать и селиться в городе во времена фараонов династии Саитов (между 688 г. до н.э. и 525 г. до н.э.).

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#клад
#мир
#история
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Автосалон разорился из-за дефектных моторов Land Rover
23 сентября 2023, 18:28

Фото: istockphoto/tomeng

Крупный автодилер из британского Стейблфорда (графство Стаффордшир) закрылся после 30 лет работы из-за слишком высоких затрат на ремонт по гарантии подержанных Land Rover с проблемными двигателями.
The Sun пишет, что многие двигатели выходят из строя после пробега менее 10 тыс. миль (16 тыс. км), а прямые затраты на ремонт принесли ущерб балансу Autovogue UK Limited в прошлом году примерно в £198 тыс. (23,4 млн рублей). Такие данные приводятся из заявления Autovogue UK Limited.
 
Это случилось из-за некачественного производства этих автомобилей группой Jaguar Land Rover, а не из-за сопутствующих работ, считают в компании.
 
Автодилер пытался отказаться от Land Rover и заняться продажей более надёжных немецких автомобилей, но переговоры сорвались из-за экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на российском рынке не появятся иномарки стоимостью ниже одного миллиона рублей.

Уточняется, что до конца текущего года цены на автомобили будут повышаться. Это связано с нестабильным курсом рубля и увеличившимися расходами на таможенное оформление. Кроме того, влияют на стоимость удорожание производства, расходы на запчасти и нехватка электронной компонентной базы.

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В России продолжают дорожать автомобили
#автомобили
#машины
#автомобиль
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Кадыров поручил изменить главу о репрессированных народах в учебниках истории
23 сентября 2023, 17:01

Фото: istockphoto/Chinnapong

В новом учебнике истории России (10-11 класс) главу о репрессированных народах изменят.
Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Будет создана рабочая группа, куда войдут руководители регионов, которые затронули репрессии. 
 
Речь идёт о главе учебника, где сказано, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар, чеченцев в 1943-1944 гг. было решено ликвидировать гособразования данных народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию, которое заключалось в насильственном переселении в другие регионы.
 
«Обновленный учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов», — написал в телеграм-канале Даудов. С его слов, Рамзан Кадыров поручил разобраться в этом вопросе.
Автор учебника Владимир Мединский признал, что глава учебника была взята без изменений из предыдущих изданий. Он заверил о готовности изменить её.

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#история
#учебник
#школа
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В Ереване местные жители несут цветы к посольству РФ в память о миротворцах
23 сентября 2023, 15:47

Фото: iStock/SergeyPankratov

Жители Еревана приносят цветы к российскому посольству в память о миротворцах, которые погибли в Нагорном Карабахе.
РИА Новости пишет, что несколько семей и одна женщина возложили цветы.
 
«Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе», - сказала одна из жительниц Еревана по имени Алла.
Минобороны России сообщало, что  в среду автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Военные погибли.
 
По информации пресс-службы Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев обещал Владимиру Путину провести тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе касается только Азербайджана, потому что Ереван самостоятельно решил не претендовать на территорию региона. Специалист напомнил о заявлении премьера Армении Никола Пашиняна о признании территории Карабаха за Азербайджаном и подчеркнул, что у Еревана после этого «не может быть каких-то претензий».

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#армения
#азербайджан
#россия
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Жертвы модельного агентства Mary Way обратились в суд с коллективным иском
23 сентября 2023, 13:59

Фото: iStock/Michał Chodyra

Люди верили обещаниям о работе с топовыми брендами, высоких гонорарах и несли в модельное агентство деньги. Многие ради этого брали кредиты.
РЕН ТВ пишет, что модельное агентство славится фиктивными кастингами и пустыми обещаниями.
 
«У нас портфолио выходит 100 тысяч рублей. Вы идете, на наших съемках вместе с нами зарабатываете: массовки, маркетплейсы –5 тысяч рублей. Если вам удобен вариант оплаты со съемок, то для этого мы сотрудничаем с разными банк-партнерами», - говорят в Mary Way.
Сотни клиентов агентства считают себя обманутыми. Они требуют справедливости в офисах в Краснодаре, Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске.
 
Микрозаймы на портфолио оформлялись прямо в агентствах под 30%.
 
«Моделью на разных маркетплейсах мне, конечно, же, дали кредит на сто тысяч. Они заверяли, что работы будет столько, что я смогу отбить все затраты на этот кредит за несколько месяцев», - рассказывает пострадавшая от деятельности модельного агентства, которой предстоит выплачивать кредит ещё 3 года.
РЕН ТВ пишет, что у Mary Way агрессивная реклама. Компания даёт объявления о поиске актёров в массовку. Оплата 8 тысяч в час. Иногда поиском клиентов занимаются в социальных сетях. Далее пишут уже в личные сообщения, что ваша внешность уникальна, а заказчик вас утвердил. Нужно только прийти подписать контракт. Вот только по договору заплатить должны не вам, а вы - за онлайн-курсы и фотосессию.
 
Mary Way - целая империя, обладающая своим СМИ, телевизионным шоу, школой талантов, а по всей стране существует более 12 филиалов модельного агентства. Хозяйка агентства 25-летняя Мария Бабкина во всём обвиняет завистников и конкурентов:

«Завистников как было много, так и будет еще больше, потому что мы растем, развиваемся. Недовольные клиенты, говорят, что их обманули? –  Это есть в любом бизнесе. Берете всех подряд? - на самом деле мы берем моделей с горящими глазами»
Пострадавшие обратились в суд с коллективным иском. Сумма ущерба составляет несколько миллионов.

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#суд
#женщины
#дело
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Стелу «Населенный пункт воинской доблести» открыли в деревне Мокрое в Подмосковье
23 сентября 2023, 12:25

Фото: Минблаго МО

Стела «Населенный пункт воинской доблести» открылась в деревне Мокрое Можайского района Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что в торжественной церемонии открытия стелы приняли участие представители Минобороны, власти, поисковики, ветераны Великой Отечественной войны. На праздничном мероприятии присутствовали родственники 6 бойцов Красной армии, чьи имена были установлены в процессе поисковых работ и чьи останки были перезахоронены на мемориале. 

Сообщается, что на территории мемориального кладбища в деревне Мокрое уже перезахоронены останки более двух тысяч красноармейцев.

Напомним, ранее в Подольске в День Государственного флага России торжественно открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести». 

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#ветераны
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#можайск
#великая отечественная война
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Путин поблагодарил ученых, которые обеспечивают проживание амурского тигра в РФ
23 сентября 2023, 11:44

Фото: iStock/MarkMalkinsonPhotography

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, которые посвящены празднику. Глава российского государства выразил признательность ученым, работникам заповедников и всем причастным, создающим условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что День тигра отмечают жители Дальнего Востока России в последнее воскресенье сентября. Российский лидер подчеркнул, что этот праздник — один из наиболее ярких событий в общественной и культурной жизни российского Дальнего Востока и всего государства.

Путин подчеркнул, что праздник проходит на высоком уровне.

Напомним, ранее грибник недалеко от посёлка Ванино в Хабаровском крае встретил амурского тигра. Хищник несколько секунд внимательно разглядывал мужчину, а затем спокойно ушел в лес. По словам гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, такие встречи в лесу не являются редкостью.

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#путин
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