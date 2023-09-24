В России предложили новую льготу для беременных

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Лидер партии ЛДПР и депутат Леонид Слуцкий предложил внести новое льготное правило для беременных женщин в России, которое заключается в создании отдельных регистрационных стоек в аэропортах, предназначенных для обслуживания беременных пассажиров без необходимости стоять в очереди. Инициативу он направил в виде письма министру транспорта РФ Виталию Савельеву, сообщает Ura.ru.
Леонид Слуцкий считает, что данная инициатива способствует повышению рождаемости в России. Он подчеркнул, что помощь будущим матерям и создание комфортных условий для них являются важными задачами национальной политики. Это дополнительное мероприятие в области транспортных перевозок, по мнению Слуцкого, поможет государству создать благоприятные условия для женщин и поддержать их право на материнство.
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