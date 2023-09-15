В России предложили ограничить детям свободное добавление друзей в соцсетях

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров выступил с инициативой ограничить для несовершеннолетних свободное добавление друзей в социальных сетях.
Предлагается, чтобы дети имели возможность добавлять в друзья людей по одобрению родителей или опекунов. Кроме того, несовершеннолетним хотят запретит доступ к сайтам знакомств.
Такие меры предлагается ввести для усиления информационно-цифровой безопасности детей и подростков.
Отмечается, что соотвествующее обращение он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.
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Такие меры предлагается ввести для усиления информационно-цифровой безопасности детей и подростков.
«К сожалению, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних всё ещё не искоренены. И главным инструментом в таких преступлениях остаётся интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», — прокомментирвол в беседе с RT Ветров.
Отмечается, что соотвествующее обращение он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.
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Мелисса Тимофеева