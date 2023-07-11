В России предложили отправлять бездомных на принудительные работы

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«Предлагаю рассмотреть вопрос о возможных изменениях в федеральное законодательство путём введения новых ограничений в части реализации алкогольной и табачной продукции через общие кассы предприятий розничной торговли, переноса её в специализированные зоны, скрытые от глаз ребёнка, а также специализированные монотоварные кассы исключительно для торговли табачными и алкогольными изделиями», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры построили в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, заказчиком которого выступил ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Общая площадь здания составила 12837 кв. метра. Двухэтажный учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения учебных и практических занятий студентов и подростков от 14 лет, в том числе маломобильных групп населения, а также показательных выступлений студентов академии. В здании оборудованы ледовая арена с крытым катком и трибуной на 200 мест, тренажерный зал, залы для хореографии, акробатики и занятий на батуте, помещение плавательного бассейна и бассейн для обучения плаванию на 50 человек в день, буфет, вестибюль, гардероб, раздевальные, тренерские, судейские, кладовые, учебные классы, а также медицинские помещения.
Реализация проекта помогла создать 95 рабочих мест.
Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.Читайте также:
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«Односекционный монолитный дом общей площадью более 13 тыс. кв. м стал четвертым по счёту, сданным на территории ЮВАО с начала года. Здание построено по индивидуальному проекту, благодаря которому отлично вписалось в историческую застройку района Лефортово», — приводит АГН «Москва» слова руководителя комитета государственного строительного надзора столицы Игоря Войстратенко.
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