В России предложили поднять зарплаты водителей скорой помощи

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В Госдуме обсудят меры по повышению окладов водителей автомобилей скорой помощи
Депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Куринный в разговоре с «Известиями» сообщил о планах обсудить на заседании комитета Госдумы по здравоохранению вопрос о мерах, направленных на увеличение зарплат водителям скорой медицинской помощи.
Парламентарий подчеркнул важность роли водителей в бригадах скорой помощи, указав, что они не только водят машины, но и ассистируют в эвакуации пациентов, уходу за медицинскими транспортными средствами и уборке салонов. Куринный добавил, что из-за частой необходимости работать сверхурочно, они заслуживают справедливой оплаты труда.
«Известия» указывают, что стимулом для рассмотрения этой инициативы стала ситуация в одной из больниц Краснодарского края, где 22 водителя из 28, работающих на станции скорой помощи в Гулькевичах, подали заявления об увольнении, жалуясь на низкие заработные платы в размере 19-22 тысяч рублей в месяц.
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Парламентарий подчеркнул важность роли водителей в бригадах скорой помощи, указав, что они не только водят машины, но и ассистируют в эвакуации пациентов, уходу за медицинскими транспортными средствами и уборке салонов. Куринный добавил, что из-за частой необходимости работать сверхурочно, они заслуживают справедливой оплаты труда.
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Артем Кузьмин