В России предложили повысить стипендии студентов до уровня МРОТ

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В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому, минимальный размер стипендий будет соответствовать уровню МРОТ. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
Авторы законопроекта подчеркнули, что на стипендию в размере 1825 рублей в месяц, которая выплачивается в некоторых учебных заведениях, невозможно прожить и обучающиеся должны работать и совмещать учебу с трудом. Отмечается, что речь идет о с студентах, обучающихся очно.
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