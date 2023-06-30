В России предложили привлекать школьников к созданию видеоконтента про СВО

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С инициативой выступила депутат Лантратова
Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой привлекать школьников к созданию цикла видеороликов о специальной военной операции.
Также Яна Лантратова выступала с инициативой ввести в российских школах практические общественно значимые занятия «Важные дела» для патриотического воспитания детей. Она отмечала, что проводимые в школах «Разговоры о важном» имеют больше теоретическую направленность, в то время как детям важны практические занятия.
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«Предлагаю рассмотреть возможность начать производство и публикацию цикла видеороликов под общим названием «За что мы сражаемся?», в которых участники СВО смогут ответить на вопросы детей и школьников, доступно рассказать старшеклассникам и подросткам о целях операции и своих личных мотивах участия в боевых действиях», — приводит RT текст обращения депутата на имя первого замминистра обороны Руслана Цаликова.
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Мелисса Тимофеева