В России предложили разработать закон о статусе беременных

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Такое предложение внесла детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает разработать закон «О статусе и правовых гарантиях беременной». Она направила обращение председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву и первому зампредседателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, пишет RT.
Волынец считает, что необходимо разработать закон, который закрепит статус беременных и отразит их права на господдержку.
Гарантии будут предусмотрены для всех беременных россиянок вне зависимости от их уровня дохода. По мнению Ирины Волынец, необходимо ввести ежемесячную выплату в размере 1,5 МРОТ через месяц после постановки беременной на учет в женской консультации.
Также в законопроект могут быть внесены гарантии бесплатной помощи соцработника в случае сложной беременности. Волынец считает, что беременные нуждаются в бесплатном проезде, бесплатных лекарствах и субсидиях на ЖКУ. Возможно, в законопроекте будет закреплено право беременных россиянок на внеочередное обслуживание в госведомствах.
Ранее сообщалось, что более 25 тысяч беременных проконсультировались с врачом через Интернет. В Московской области в рамках проекта «Наша женская консультация» беременным женщинам стала доступна телемедицина, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Волынец считает, что необходимо разработать закон, который закрепит статус беременных и отразит их права на господдержку.
Также в законопроект могут быть внесены гарантии бесплатной помощи соцработника в случае сложной беременности. Волынец считает, что беременные нуждаются в бесплатном проезде, бесплатных лекарствах и субсидиях на ЖКУ. Возможно, в законопроекте будет закреплено право беременных россиянок на внеочередное обслуживание в госведомствах.
Ранее сообщалось, что более 25 тысяч беременных проконсультировались с врачом через Интернет. В Московской области в рамках проекта «Наша женская консультация» беременным женщинам стала доступна телемедицина, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Мария Фирсова