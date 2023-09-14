В России предложили штрафовать за отказ от рассмотрения требований потребителя

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Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении поправки в законопроект, согласно которым будет налагаться административный штраф в размере до 300 тысяч рублей за отказ от рассмотрения требований потребителя, связанных с нарушением его прав.
Уточняется, что поправки вносятся в принятый в пермом чтении Госдумы законопроект Сергея Каргинова и Ивана Сухарева (партия ЛДПР), которым предлагалось ввести штрафы за навязывание клиенту дополнительных продуктов или услуг за дополнительную плату.
Если по необоснованным причинам потребителю будет отказано в рассмотрении его требований, то будет наложен административный штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
Принятый в первом чтении законопроект Каргинова и Сухарева также предполагает штраф при его нарушении. Так, за навязывание товаров и услуг клиенту за отдельную плату должностные лица будут оштрафованы на сумму от двух до четырёх тысяч рублей, а юридические лица - от 20 до 40 тысяч рублей.
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Если по необоснованным причинам потребителю будет отказано в рассмотрении его требований, то будет наложен административный штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
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Анастасия Чинкова