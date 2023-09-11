В России предложили снизить ставки на ипотеку

13 сентября пройдет Всероссийский «ИТ-диктант», в котором смогут принять участие все жители Московской области, начиная с учащихся 1 класса.

На ИТ-диктанте будет набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Тестирование будет проходить на разных уровнях сложности для комфортного прохождения всем участникам.

Тестирование стартует 14 сентября ровно в 00:00 часов по Москве, длится будет сутки. Результаты будут доступны сразу после прохождения.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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