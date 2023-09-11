В России предложили снизить ставки на ипотеку

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«Надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем», — цитирует слова Мутко РИА Новости.По словам главы «ДОМ.РФ», на сегодняшний день 53% квартир в новостройках приходятся на однокомнатные, а они плохо подходят для семей с детьми. Понижение ставок на ипотеку выгодно как застройщику, так и покупателю.
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