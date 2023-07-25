В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»

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Ветров считает, что большинство семей не обладает финансовыми возможностями для оплаты такого набора, что приводит к росту закредитованности общества.
«В каждом регионе должен появиться унифицированный «народный школьный набор», стоимость которого не должна превышать определённого ценового предела», — цитирует RT Ветрова.
Отмечается, что главная задача заключается в обеспечении лучших условий для получения знаний.
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