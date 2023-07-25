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В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»

25 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/Drazen Zigic

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. Об этом сообщает RT.
По словам Ветрова, за последнее врем в России продолжаются споры о росте цены минимального школьного набора. В июле этого года медианная цена школьного набора выросла на семь процентов в сравнении с 2022 годом и составила 13,4 тыс. рублей.

Ветров считает, что большинство семей не обладает финансовыми возможностями для оплаты такого набора, что приводит к росту закредитованности общества.


«В каждом регионе должен появиться унифицированный «народный школьный набор», стоимость которого не должна превышать определённого ценового предела», — цитирует RT Ветрова.

Отмечается, что главная задача заключается в обеспечении лучших условий для получения знаний.

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#школа
#Россия
#школьные принадлежности
#стоимость
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В Госдуме предложили созвать трибунал по Украине
Депутат Ивлев: В Крыму необходимо созвать трибунал по Украине
25 июля 2023, 12:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Депутат Государственной думы от крымского региона Леонид Ивлев призвал провести на полуострове трибунал по военным преступлениям Украины, в интервью «РИА Новости».
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что за девять лет конфликта Следственный комитет завел более трех тысяч уголовных дел за преступления, которые киевский режим совершил на Донбассе. Фигурантами дел является как военное, так и политическое руководство Украины, а также участники националистических и силовых объединений. Все они, подчеркнул глава ведомства, понесут ответственность перед законом.  

«Уголовные дела, возбужденные Следственным комитетом, о преступлениях в Донбассе, Крыму и других российских регионах должны лечь в основу для проведения трибунала над представителями военного и политического руководства Украины. Эта тема весьма актуальна. Считаю, что трибунал должен пройти в Крыму», - прокомментировал ситуацию Ивлев.  

Ивлев, как и Бастрыкин, уверен, что киевский режим должен понести наказание за свои преступления, в том числе за недавний теракт на Крымском мосту.

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#Ивлев
#Крым
#Трибунал по Украине
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Следователи доказали, что Трепова* знала о взрывчатке в подаренной статуэтке на встрече с Татарским
Бастрыкин: Дарья Трепова* знала, «что передает военкору статуэтку со взрывчаткой»
25 июля 2023, 11:51

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фигурантка уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Дарья Трепова* пыталась убедить следователей, что не знала о бомбе. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин изданию РИА Новости.
Он пояснил, что благодаря сведениям, полученным в результате следственных действий, было установлено, что Трепова знала, что в статуэтке находится взрывное устройство.

В настоящее время, следственные органы продолжают устанавливать круг лиц, причастных к совершению теракта в Санкт-Петербурге. СК РФ предъявил девушке окончательное обвинение по делу о теракте, в результате которого, погиб военкор. 

​В ходе следствия, Трепова настаивала на том, что не владела информацией о содержимом статуэтки и предполагала, что в ней находится ​прослушивающее устройство. 

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* внесена в перечень террористов и экстремистов в России


#убийство
#Татарский
#Трепова
#СК РФ
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Более 100 новых единиц спецтехники поступило в Мосавтодор
25 июля 2023, 11:50

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С июня этого года на производственные участки Мосавтодора поступило свыше 100 единиц специализированной техники.

Мосавтодор отвечает за ремонт и содержание региональных дорог, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ведомство сообщает, что поставка спецтехники завершится к сентябрю.

«Это вторая крупная поставка техники за последние пять лет — ожидаем 138 новых комбинированных дорожных машин, уже поступило чуть более 100. Все машины будут задействованы в работах по содержанию региональных дорог зимой и летом», — пояснил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Специальная техника используется круглый год для разных видов дорожных работ: уборка снега, смёта, противогололёдная обработка, мойка дорог и другое.

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Минтранс проводит на подмосковных дорогах профилактические мероприятия.
#Мосавтодор
#спецтехника
#региональные дороги
#дорожные машины
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Губернатор Подмосковья прибыл в 45-ю бригаду спецназа ВДВ
25 июля 2023, 11:26

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с рабочим визитом в 45-ю бригаду спецназа ВДВ, где встретился с бойцами бригады и пообщался и с военнослужащими весеннего призыва.
Сегодня, 25 июля, 45-й отдельная гвардейская бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ отмечает 29-летнюю годовщину со дня образования. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады с годовщиной её образования. 

45-я военная бригада уделяет большое внимание работе с допризывной молодёжью. На встречу с губернатором в воинскую часть пригласили ребят из военно-патриотического клуба «Комбат», через который прошли более 2000 молодых людей: 200 из них связали свою жизнь с вооружёнными силами РФ, 26 окончили Рязанское воздушно-десантное училище, более 100 — окончили другие военные учебные заведения, училища МЧС, ФСБ и МВД.

Члены патриотического клуба «Комбат» регулярно собирают помощь в зону спецоперации, ими были отправлено свыше 100 машин с гуманитарным грузом.
«Мы около 10 лет взаимодействуем с 45-й бригадой в первую очередь по начальной военной подготовке. Приезжаем сюда 3-4 раза в год. Вот сегодня привезли 15 детей, чтобы они могли получить парашютно-десантные навыки. А так у нас занимается порядка 400 ребят в возрасте 6-16 лет. Мы также проводим занятия по рукопашному бою, боксу. Отмечу, что ряд наших воспитанников отслужили или служат сейчас в этой бригаде. Военнослужащие из Кубинки в свою очередь тоже приезжают к нам в Чехов, мы ежегодно организуем День ВДВ, на который собирается порядка 5 тыс. жителей. Это все воспитывает патриотизм, любовь к Родине, горожане могут пообщаться с офицерами, нашими живыми легендами», — сказал руководитель клуба «Комбат» Виктор Русаков.

В рамках визита, губернатор Подмосковья встретился с бойцами бригады, ставшими лауреатами премии «Мы рядом», проявившими героизм в зоне спецоперации и получившие тяжёлые ранения. Также Андрей Воробьёв поговорил с военнослужащими весеннего призыва, планирующими заключить контракт после прохождения срочной службы.
«Потому что хочется Родину защищать. Сначала мне здесь было все непривычно — каждый день укладка парашюта. Но сейчас уже освоился. Когда объясняют, что от этого зависит твоя жизнь, схватываешь все на лету — каждый строп, каждая маленькая деталь очень важны. Самое сложное — это заправить запасной парашют в чехол, потому что требуются усилия двух человек, чтобы надавить на него и упаковать. Пока я с парашютом не прыгал — первые прыжки должны состояться скоро», — рассказал военнослужащий Даниил Фролов. 
На территории войсковой части 45-й военной бригады расположен комплекс, где проходят тренировки для безопасного отделения от воздушного судна и приземления с полной амуницией.

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВДВ
#спецназ
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Россиянка через суд добивается возвращения своей дочери с Украины
25 июля 2023, 11:24

Фото: iStock/Giuda90

В деле гражданки России Ольги Дороховой, которая пытается вернуть свою 9-летнюю дочь, вывезенную отцом на Украину, будет участвовать уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. Об этом пишет RT.
Отмечается, что Дорохова продолжает борьбу за лишение родительских прав бывшего мужа. Она утверждает, что это позволит быстрее вернуть дочь в Россию.

«Ситуация очень тяжёлая, необходимо использовать все доступные механизмы для того, чтобы обеспечить возвращение Евы домой», — цитирует RT Дорохову.

24 июля Первомайский районный суд Новосибирска отказал Дороховой в удовлетворении ходатайств по привлечению уполномоченных по правам ребенка Новосибирской области и РФ.

Уточняется, что уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко выразила свое желание вступить в дело. 

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#Украина
#лишение родительсикх прав
#суд
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Названа новая мошенническая схема с просмотром интернет-магазинов
ВТБ: Мошенники стали предлагать россиянам заработать на просмотрах товаров в интернете
25 июля 2023, 11:07

Фото: iStock/dusanpetkovic

Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян - теперь они обещают по 360 тысяч рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах, сообщила пресс-служба ВТБ.
Злоумышленники присылают сообщения в мессенджерах с иностранных номеров и просят просмотреть в интернет-магазине товары, обещая вознаграждение в размере 30 тысяч рублей ежедневно.

Мошенники гарантируют выплатить 360 тысяч в месяц , однако, перед тем, как приступить к работе, россиян просят перевести определенную сумму, которая, якобы, будет увеличиваться в зависимости от количества просмотров. Обещанных денег обманутые «работники» не получают и теряют вложенные средства.

Пресс-служба банка призывает быть бдительными и о подозрительных звонках сообщать экспертам ВТБ через чат-бот. 

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#мошенники
#ВТБ
#просмотры
#интернет-магазин
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Московская область помогает с медицинскими средствами военнослужащим
25 июля 2023, 11:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с рабочим визитом в 45-ю бригаду спецназа ВДВ, где встретился с военнослужащим, которому было оказано содействие в получении протеза.
Подмосковье старается поддерживать военнослужащих, получивших ранения в ходе службы в зоне специальной военной операции. 

Ряду военнослужащих предоставлены бионические протезы. Одним из таких военнослужащих является Алексей. Он обратился с просьбой о предоставлении протеза в подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества». Алексей получил инвалидность, но служить не бросил. Он занимается стрельбой из лука в ФОКе «Одинец».
«Я был снайпером, мне нравится стрелять, нравится баллистика. Искал для занятий пулевую стрельбу, но ближайшая есть только в Подольске. Предложили попробовать лук, здесь баллистика та же самая, только нет громких звуков. Походил неделю на тренировки — очень понравилось, все получается, тренер доволен. Так и занимаюсь. Я остался служить дальше, потому что не время сейчас уходить. Работаю с ранеными, параллельно езжу в учебные подразделения, в школы, общаюсь с подрастающим поколением, передаю свой опыт», — поделился военнослужащий Алексей. 
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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВДВ
#спецназ
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Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ
25 июля 2023, 10:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной её образования.
Годовщина образования 45-й отдельной гвардейской бригады орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ отмечается 25 июля. Основана бригада спецназа была в 1994 году. 

Более 4 тысяч военнослужащих 45-й бригады спецназа получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзаданий. 16 военнослужащих бригады удостоены званием Героя России. 

На данный момент военные 45-й бригады спецназа ВДВ находятся на службе в зоне проведения специальной военной операции.

В годовщину образования губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил на территории части занятия по воздушно-десантной и междисциплинарной подготовке, пообщался с участниками СВО, молодым пополнением и ребятами из военно-патриотического клуба «Комбат».
«Мы стараемся постоянно быть на связи с опорными воинскими частями, которые дислоцируются в Подмосковье. И сегодня прибыли в легендарную 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить с годовщиной образования соединения — 29 лет. Да и День ВДВ тоже не за горами. Поэтому примите самые тёплые слова признательности за вашу службу, верность Отечеству. И Московская область, и депутаты Госдумы, и бизнес — все стараемся помогать нашим бойцам с экипировкой, техникой. Для наблюдения и контроля нужна особая качественная аппаратура — это востребовано в зоне проведения СВО», — сказал губернатор. 

45-й бригаде ВДВ передали новые автомобили, запчасти к автотранспорту, квадрокоптеры, БПЛА, комплекты одежды, оптика, комплексы наблюдения и дистанционного управления и технические средства разведки.

Губернатор Подмосковья посетил бригаду спецназа вместе с депутатом Госдумы Бекханом Агаевым. 
«Вместе с губернатором встретились с нашими героями, узнали, как обстоят дела на передовой из первых уст и какая нужна поддержка им и их семьям. Мы в свою очередь всегда готовы содействовать в выполнении поставленных задач или личных просьб. Все вопросы, которые мы получили, взяты на контроль, и мы обещаем сделать все возможное, чтобы обеспечить необходимую поддержку. Это наше выражение признательности и уважения за героизм бойцов и их преданность Родине», — поделился Бекхан Агаев.
В рамках встречи, Андрею Воробьёву продемонстрировали работу беспилотных летальных аппаратов, имеющихся в арсенале десантников.

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВДВ
#спецназ
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Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ
Подлежащим призыву будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения повестки в реестре
25 июля 2023, 10:50

Фото: iStock/nantonov

В соответствии с поправками к закону о военной службе, гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения повестки в реестре врученных повесток.
Ранее сообщалось, что единый реестр призывников в России планируют создать до 1 октября 2023 года. В системе будет содержаться актуальная информация о призывниках, которая будет представлена в базе в автоматическом режиме. 

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#призыв
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