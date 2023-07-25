В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»

С июня этого года на производственные участки Мосавтодора поступило свыше 100 единиц специализированной техники.

Мосавтодор отвечает за ремонт и содержание региональных дорог, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ведомство сообщает, что поставка спецтехники завершится к сентябрю.

«Это вторая крупная поставка техники за последние пять лет — ожидаем 138 новых комбинированных дорожных машин, уже поступило чуть более 100. Все машины будут задействованы в работах по содержанию региональных дорог зимой и летом», — пояснил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Специальная техника используется круглый год для разных видов дорожных работ: уборка снега, смёта, противогололёдная обработка, мойка дорог и другое.

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