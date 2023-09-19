В России предложили увеличить отпуск сотрудникам после 30 лет трудового стажа

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«С одной стороны, это поощрение для граждан, имеющих существенный опыт и внесших своим трудом существенный вклад в национальную экономику. С другой стороны, по его словам, это льгота для лиц, которым требуется больше времени на восстановление сил», — приводит слова политолога RT.
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