В России предложили вернуть Домострой в школы и вузы

РИА Новости/Виталий Тимкив
Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко предлагает вернуть Домострой в российские школы и вузы
Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко захотел вернуть Домострой в российские школы и вузы. Об этом он сообщил в тг-канале «Фракция ЛДПР в ГД».
По мнению Алексея Диденко, сейчас ценность брака в России почти нулевая. Если вернуть Домострой в образовательные учреждения, то можно попробовать преодолеть проблему, считает Алексей Диденко.
«Это древнее руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи», —написал замруководителя фракции.
Ранее депутат Буцкая рассказала, что закладывать гендерность нужно с детского сада. Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала о проблеме, которая заключается в том, что поколение нынешних 30-летних не хочет заводить детей.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Татьяна Буцкая поделилась, что не понимает ответов молодых людей на вопрос о том, почему у них нет детей. Депутат считает, что работать по этой теме необходимо с детства.
По мнению Алексея Диденко, сейчас ценность брака в России почти нулевая. Если вернуть Домострой в образовательные учреждения, то можно попробовать преодолеть проблему, считает Алексей Диденко.
Ранее депутат Буцкая рассказала, что закладывать гендерность нужно с детского сада. Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала о проблеме, которая заключается в том, что поколение нынешних 30-летних не хочет заводить детей.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Татьяна Буцкая поделилась, что не понимает ответов молодых людей на вопрос о том, почему у них нет детей. Депутат считает, что работать по этой теме необходимо с детства.
Мария Фирсова