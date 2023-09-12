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В России предложили временное лишение прав при 10 неоплаченных штрафах

Депутат заксобрания Петербурга Крупник предложил временно лишать прав за 10 неоплаченных штрафов
12 сентября 2023, 14:36
Фото: istockphoto.com/moisseyev

Фото: istockphoto.com/moisseyev

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой временно лишать прав управления транспортным средством в случае, если у водителя имеется 10 и более неоплаченных штрафов.

Он также подчеркнул, что злостные правонарушители зачастую становятся в итоге виновниками серьёзных ДТП.

«Прошу рассмотреть возможность внедрения практики приостановки права управления транспортным средством («заморозки» водительского удостоверения) в случаях, когда водитель имеет 10 и более неоплаченных штрафов», — приводит RT текст обращения Крупника на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

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#дтп
#права
#водитель
#обращения
#безопасность
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Пилот «чуда в кукурузе» Юсупов заявил, что гордится коллегами из Airbus A320
12 сентября 2023, 14:29

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Дамир Юсупов, командир Airbus A321, который в 2019 году успешно посадил неисправный самолет в кукурузном поле, заявил, что гордится коллегами, которые посадили Airbus A320 в Новосибирске, об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное - все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем», - прокомментировал ситуацию Юсупов.

Напомним, в 2019 году в двигатель самолета Юсупова при взлете попала стая чаек, после чего тот перестал работать. Командиру воздушного судна удалось посадить борт в кукурузном поле, избежав человеческих жертв.

Сегодня утром командир Сергей Белов также успешно посадил неисправный самолет в поле под Новосибирском, после того, как у борта отказала гидросистема.

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#самолет
#пассажиры
#переговоры
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Перечислены знаки зодиака, которые чаще других становятся богатыми
Ясновидящая Кожетта рассказала о знаках зодиака-богачах
12 сентября 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/0shi

Ясновидящая Кажетта заявила, что среди всех знаков зодиака чаще других становятся богачами козерог, телец, скорпион, дева и весы.
В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что тельцы очень расточительны и любят тратить деньги на предметы роскоши, но в то же время они стремятся к деньгам и богатству, скорпионы отличаются переменчивостью в своих поступках и глубокой эмоциональностью, девы умеют жить рассудительно и никогда не бывают транжирами, а весы являются умными и творческими людьми, которые легко приобретают богатство.

До этого стало известно, что в ночь на 12 августа 2023 года астроном-любитель из Японии Хидео Нисимура заснял на камеру комету, которая находилась на расстоянии 1 астрономической единицы от Солнца, приближаясь к нему. Как пишет научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, к Земле ближе всего объект будет находиться 12 сентября, расстояние составит 126 млн км.

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#деньги
#гороскоп
#звёзды
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Андрей Воробьёв поздравил Подольск с присвоенным званием города трудовой доблести
12 сентября 2023, 14:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Подольск удостоен почётного звания «Город трудовой доблести» по решению президента РФ Владимира Путина.
Решение о присвоении городу почётного звания было принято по итогам заседания федерального оргкомитета «Победа».

«Город трудовой доблести» — почётное звание, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
«Я хочу поздравить Подольск: на днях президент принял решение удостоить его почетного звания «Город трудовой доблести». Мы все знаем, какую лепту предприятия внесли в разные годы в развитие нашей страны. И хочу с этим ещё раз вас поздравить», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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Путин подписал указ о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести».
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#андрей воробьёв
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Британия готовит украинских диверсантов
Путин: Украинская ДРГ призналась, что ее готовили английские инструкторы
12 сентября 2023, 14:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Схваченные участники украинской ДРГ признались, что им проводили обучение британские инструкторы, об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«ФСБ в ходе боя-столкновения захватила несколько человек, (часть) была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, что они показывают: задача у них была - нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка», - прокомментировал ситуацию Путин.

Глава РФ отметил, что на допросе диверсанты признались – подготовку для них проводили инструкторы из Великобритании.

По мнению Путина, Киев до сих пор не может осознать, в какую игру играет, провоцируя Москву на удары по атомной инфраструктуре Украины.

Ранее президент России заявил, что если США уверены, что Украина готова к переговорному процессу, пусть они отменят указ украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает вести переговоры с Россией.

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#путин
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#рф
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Аварийная посадка рейса Сочи — Омск: что спасло от трагедии
Самолет «Сочи–Омск» сел на пшеничное поле: причины аварийной посадки
12 сентября 2023, 14:01

Фото: IStock/undefined undefined

Минувшим утром самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле. О причинах экстренного приземления борта и членах экипажа, которые предотвратили трагедию, читайте в материале «Радио 1».

Самолет «Сочи–Омск» сел на грунт 


Впервые о поломке в гидравлической системе самолета, следующего из Сочи в Омск, доложил в 4:43 (мск) командир судна. Из-за опасений, что самолет может выйти за посадочную полосу при приземлении из-за неисправностей, командир принял решение направиться в аэропорт Новосибирска, где полоса длиннее. Через 40 минут лайнер подал сигнал бедствия из-за кончающегося топлива. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке на выбранной с воздуха  площадке. Борт приземлился в поле.   

О приземлении борта на пшеничное поле близ села Убинское Новосибирской области сообщил глава региона Андрей Травников. Самолет с пассажирами приземлился в 9:44 (5:44 мск). Позже информацию о посадке самолета подтвердили в Росавиации. В авиакомпании сообщили, что на борту находился 161 пассажир, 23 из которых – дети. Медицинская помощь никому не потребовалась.  
В первые минуты после посадки лайнера, в сети стали появляться видеозаписи, на которых очевидцы рассказывали о произошедшем. Пассажиры самолета также делились роликами, сделанными до аварийной посадки самолета. На кадрах слышно, как с пассажирами борта проводят инструктажи.

 


Причины аварийной посадки самолета «Сочи–Омск» 


О том, что послужило причиной экстренной посадки лайнера рассказал генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов .
По его словам, при подлете к Омску у самолета отказала гидросистема. При отказе аппаратуры, у командира экипажа очень мало времени, чтобы оценить обстановку и принять решение о том, какие действия стоит предпринять в дальнейшем, а также дать оценку последствиям. Он отметил, что отказ системы мог спровоцировать увеличение посадочной дистанции, а также вывести из работы тормозные щитки. Именно по этой причине, экипаж самолета принял решение уйти на запасной аэродром. Гендиректор авиаперевозчика пояснил, что на аэродроме Новосибирска посадочная полоса на 500 метров больше, чем в Омске, поэтому было принято решение приземлиться там. Однако, топлива для посадки в аэропорту не хватило. На его расход повлияли несколько факторов, к которым можно отнести сильный ветер, выпущенные створки шасси, низкий эшелон. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке лайнера. Площадка для аварийной посадки была выбрана с воздуха. Приземление было мягким, никто из пассажиров и членов экипажа не получил травм.

Состояние пассажиров лайнера, летевшего по маршруту «Сочи–Омск»


На место аварийной посадки прибыли оперативные службы. Экстренная медицинская помощь понадобилась одному из пассажиров борта, у которого поднялось давление. Спустя несколько часов после происшествия, в местную больницу были доставлены два пассажира лайнера, им диагностировали ушибы. Серьезных травм никто не получил. Сообщается, что с пассажирами самолёта общаются психологи.  В настоящее время находившиеся на борту самолета, размещены в пунктах временного размещения в Доме культуры в селе Убинское, куда прибыл заместитель главы региона Сергей Сёмка. В ближайшее время все размещенные во временных пунктах будут отправлены в Омск. Пассажирам лайнера уже удалось получить личные вещи и багаж.

Лётчик Краснопёров рассказал, кто ответит за посадку самолёта в поле
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Расследование экстренной посадки самолета «Сочи–Омск»


Следственным отделом зарегистрированы материалы проверки по факту экстренной посадки самолета. В рамках уголовного дела будет устанавливаться наличие факта нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, выясняются причины, по которым возникла неисправность.


Что известно об экипаже самолета «Уральских авиалиний»


Директор авиакомпании Сергей Скуратов рассказал об экипаже самолета, который смог предотвратить трагедию и принял решение о посадке, которое оказалось верным и единственным в сложившейся ситуации. Командовал воздушным судном 32-летний Сергей Белов. Его отец был летчиком, и мужчина с детства хотел пойти по его стопам. В должности командира Белов три года. Все полеты тщательно проверяются и расшифровываются, за время его командования экипажем судна не было совершено ни малейших отклонений или нарушений, сообщили в авиакомпании. 

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#аэропорт
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#омск
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Новый путепровод у платформы Чёрное улучшит жизнь полумиллиона балашихинцев
12 сентября 2023, 14:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Путепровод тоннельного типа появится в районе платформы Чёрное в Балашихе. Его начнут проектировать в IV квартале этого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Новый объект будет на месте существующего железнодорожного переезда на автодороге «Носовихинское шоссе – Чёрное-Федурново». Тоннельный путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечит бесперебойное и безопасное транспортное сообщение, ликвидировав железнодорожный переезд. 

Поскольку участок планируемого строительства находится в зоне захода самолетов на посадку аэродрома Чёрное, было принято решение о проектировании путепровода тоннельного типа длиной 600 м. Его протяжённость с подходами и съездами составит порядка 1,5 км, движение будет по двум полосам.

Сейчас на переезде возле платформы Чёрное ежедневно образуются пробки, из-за того, что по Горьковскому направлению МЖД запустили скоростные «Стрижи» до Нижнего Новгорода, а поезда и электрички курсируют каждые 5-10 минут.
 
Как отметили в министерстве, после открытия тоннельного путепровода улучшится качество жизни более 500 тыс жителей Балашихи – в частности микрорайонов Чёрное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново. Они смогут быстро добраться до школ, детсадов, МФЦ, парков и медучреждений.
 
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#минтранс мо
#развязка
#строительство
#балашиха
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье обеспечили высокий уровень безопасности на выборах
12 сентября 2023, 13:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья.
Для жителей Подмосковья работали более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также на выборах в регионе впервые было применено дистанционное электронное голосование.

Выборы прошли в штатном режиме, серьёзных нарушений и происшествий зафиксировано не было.
«Хочу поблагодарить всех, кто обеспечивал безопасность, потому что все массовые мероприятия и все, что касается политических процессов, всегда нуждается в профессионализме, в усилении. У нас все прошло стабильно и успешно», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей.

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#выборы
#губернатор
#безопасность
#голосование
#мероприятия
#андрей воробьёв
#вкс
#московская область
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Воробьёв отметил, что транспорт является одним из приоритетных направлений работы правительства
12 сентября 2023, 13:43

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул важность обеспечения транспортной культуры в регионе на высочайшем уровне. Правительство региона считает это направление одним из приоритетных.
На сегодняшний день на территории Московской области запрос на общественный транспорт очень высокий.  
«Мы практически избавились от наличных платежей, но есть нюансы. Ваша задача обеспечить транспортное обслуживание, культуру на другом, более высоком уровне», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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В Подмосковье с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4 изменят транспортные маршруты.
#подмосковье
#губернатор
#транспорт
#мцд
#маршруты
#парковки
#общественный транспорт
#андрей воробьёв
#московская область
#вкс
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Структура правительства Московской области будет обновлена
12 сентября 2023, 13:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«В четверг мы подготовим после вступления в должность новую структуру правительства Московской области. Я лично буду в Московской областной Думе, чтобы представить», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Андрей Воробьёв также отметил, что нет ничего дороже, чем доверие жителей, для которых работаешь и отметил важность команды в достижении результата. 

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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#вкс
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