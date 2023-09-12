В России предложили временное лишение прав при 10 неоплаченных штрафах

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«Прошу рассмотреть возможность внедрения практики приостановки права управления транспортным средством («заморозки» водительского удостоверения) в случаях, когда водитель имеет 10 и более неоплаченных штрафов», — приводит RT текст обращения Крупника на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.
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