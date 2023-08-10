В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

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Парламентарии Госдумы предложили ввести короткую рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми. «Известия» сообщили, что проект закона будет передан на рассмотрение правительству России 10 августа.
«Для семей с троими и более детьми важно иметь дополнительное время, чтобы заботиться о здоровье и воспитании каждого из них», — подчеркнул лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, стоящий за этим предложением.Согласно законопроекту, четырехдневка будет доступна для семей, где все дети еще не достигли совершеннолетия, а младший из них моложе 14 лет. Инициаторы надеются, что такое новшество поможет улучшить демографическую обстановку в России.
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