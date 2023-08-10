В России предложили ввести госрегулирование цен на такси

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Необходимо государственное регулирование цен на такси, поскольку рынок сам по себе не может установить адекватные цены, отражающие потребности населения. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказал такую позицию в интервью «Ленте.ру».
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