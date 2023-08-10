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В России предложили ввести госрегулирование цен на такси

Депутат Арефьев предложил ввести госрегулирование цен на такси
10 августа 2023, 05:56

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Необходимо государственное регулирование цен на такси, поскольку рынок сам по себе не может установить адекватные цены, отражающие потребности населения. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказал такую позицию в интервью «Ленте.ру».

«Государство должно играть активную роль в рыночной экономике, предпринимая меры для поддержания цен на приемлемом уровне. (...) Раньше поездки на такси были доступными, но сейчас отрасль развивается неоднородно. Из-за увеличения стоимости топлива, автомобильных материалов и самих машин, пассажирские тарифы растут», — добавил Арефьев.

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В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных
«Известия»: в Госдуме предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных
10 августа 2023, 02:49

Фото: istockphoto / Halfpoint

Парламентарии Госдумы предложили ввести короткую рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми. «Известия» сообщили, что проект закона будет передан на рассмотрение правительству России 10 августа.
«Для семей с троими и более детьми важно иметь дополнительное время, чтобы заботиться о здоровье и воспитании каждого из них», — подчеркнул лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, стоящий за этим предложением.
Согласно законопроекту, четырехдневка будет доступна для семей, где все дети еще не достигли совершеннолетия, а младший из них моложе 14 лет. Инициаторы надеются, что такое новшество поможет улучшить демографическую обстановку в России.

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Медовый Спас 2023: какого числа и как отмечают в России
Медовый Спас 2023: число, суть праздника, традиции
10 августа 2023, 00:00

Фото: IStock/Alena Bogdanova

Медовый Спас – это древний русский праздник. Этот день связан с благодарением за урожай мёда, праздником мёда и пчеловодства. С течением времени Медовый Спас приобрел глубокие религиозные и культурные значения.

Какого числа отмечают Медовый Спас

Ежегодно Медовый Спас отмечается 14 августа. В этом году праздник выпадает на понедельник.

Традиции на Медовый Спас в России: что принято делать

Считается, что в этот день принято молиться, а мёд и другие лакомства нести в церковь для освящения. Многие верят, что пища после этого становится поистине целебной, способной вылечить множество болезней. Мёд считается символом сладости и благополучия.

В Медовый Спас принято читать особые молитвы и произносить заговоры, которые направлены на укрепление здоровья и защиту от болезней.

Также в этот день на столах обязательно должны быть медовые блюда – медовик, пряники, медовые пирожки и т.д. Это символ изобилия и плодородия.

Что нельзя делать в Медовый Спас

В Медовый Спас существуют определенные запреты и верования. Так, например, в этот день не рекомендуется заниматься тяжёлой физической работой на поле, чтобы не принести беду на урожай. Также считается, что это время нужно посвящать благодарностям и молитвам, поэтому лучше избегать конфликтов.

В старину после 14 августа прекращались летние купания. Считалось, что к этому времени вода в реках и озерах уже холодная – можно простудиться.
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Народные приметы на Медовый Спас

Если на Медовый Спас жарко, то весь следующий год будет теплым и приятным. А вот если дождливо — это к холодам и дождям. При этом, считалось, что озимые нужно сажать именно в этот день. И если пойдет дождь, то значит урожай будет хорошим.

Также считается, что если на Медовый Спас поделиться медом с нищим у церкви, то тебе простятся все грехи.

То, какой будет медовый урожай в следующем году, можно предсказать по запаху и вкусу меда в этот день.

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Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
Mash: актера из сериала «Универ» Гогунского не пустили в Грузию из-за политики
09 августа 2023, 23:26

Фото: iStock/andriano_cz

Актера из России Виталия Гогунского не пустили на территорию Грузии. Об этой ситуации 9 августа информировал Telegram-канал Mash, демонстрируя видео с Гогунским на борту возвращающегося в Москву самолета.
Очевидцы, приславшие запись, указали, что актер, известный своей ролью в «Универе», был сопровожден пограничниками в аэропорту Тбилиси при посадке в самолет. Директор Гогунского, Табриз Шахиди, подтвердил этот инцидент, заметив, что причина отказа во въезде была политической.

Хотя Гогунский прилетел для участия в проекте, ему не удалось даже покинуть аэропорт, прежде чем его отправили домой.

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На пляж Серпухова привезут песок из Венесуэлы
09 августа 2023, 22:51

Фото: Istockphoto / ronstik

На открытый этим летом в Серпухове бесплатный пляж привезут песок из Венесуэлы. Об этом сообщает издание «Серпуховские Вести» со ссылкой на президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.
«Продолжаем инспектировать зарубежные пляжи, чтобы дома было только самое лучшее. Обязательно привезём песок из Венесуэлы, чтобы в следующем году расширить наш городской пляж. Это я гарантирую», – пообещал Кремлёв.
На пляже на реке Оке, который в народе называют «Серпуховскими Мальдивами», располагаются надувной аквапарк, кафе, шезлонги, детские и спортивные площадки. Желающие могут поиграть там в пляжный футбол, волейбол, потренироваться в зоне для воркаута. 
 
Предусмотрены автомобильная парковка и кабинки для переодевания. За безопасностью на воде следят спасатели.

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В Подмосковье осложнилась обстановка из-за роста популяции чаек
09 августа 2023, 22:15

Фото: Минэкологии МО /Артём Ульянов

В Московской области начали проводить профилактику распространения высокопатогенного гриппа птиц. Подмосковное Минэкологии включилось в месячник «Чайка», который проходит по инициативе Минсельхоза России.
Как отметили в экологическом ведомстве, в стране осложнилась обстановка из-за роста популяции и заболеваемости чаек.  
«За первое полугодие в России зафиксировано 64 очага гриппа, и в 46 случаях возбудитель выявлен у чаек. Мы ввели все необходимые профилактические меры. Отбираются пробы биоматериала у павших птиц. Вокруг птицеводческих хозяйств созданы пятикилометровые буферные зоны. Благодаря этому ситуация с ВГП в Подмосковье лучше, чем во многих регионах», – дал оценку зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Как отмечают специалисты, рост поголовья чаек обостряет и другие проблемы. Птицы массово собираются вблизи объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами и растаскивают мусор. В ряде случаев такие скопления создают риски для авиасообщения. 

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#московская область
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На Носовихинском шоссе в Балашихе начали укладывать новый асфальт
09 августа 2023, 21:57

Фото: Минтранс МО

На Носовихинском шоссе в Балашихе начали укладку нового покрытия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Ремонт затронул семикилометровый участок от Никольско-Архангельского проезда до проспекта Жуковского.
По данным министерства, шоссе ежедневно пользуются более 18 тыс автомобилистов для проезда к МКАД, метро «Новокосино», железнодорожным станциям Никольское, Салтыковская и Кучино.
 
Чтобы минимизировать пробки, работы проводят ночью. После укладки нового асфальтобетонного покрытия дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.
 
Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в течение ремонтного сезона в округе обновят свыше 17 км дорожного полотна на шести региональных участках.

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#автомобили
#московская область
#подмосковье
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Уголовное дело заведено после выселения российских детей из отеля в Турции
СК возбудил уголовное дело после выселения детей из лагеря в Турции
09 августа 2023, 21:56

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Управление СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента с выселением группы российских детей из лагеря в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что проверка будет проведена по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.  

Следственные органы намерены выяснить, не присутствует ли в действиях организации умысел на хищение денежных средств клиентов, которые оплатили детские путевки в лагерь. Напомним, что 90 несовершеннолетних детей прибыли в турецкий лагерь, согласно приобретенным путевкам, однако, представители отеля, ночью выгнали детей на улицу.  

По имеющейся информации, оператор не оплатил проживание несовершеннолетних туристов, в связи с чем, им не были предоставлены места для пребывания. СК РФ выясняет обстоятельства инцидента. 

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Путин присвоил наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку
Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку
09 августа 2023, 21:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку и поздравил его командование и личный состав.
Текст поздравительной телеграммы президента опубликован на официальном сайте Кремля. 

Глава государства отметил умелые и решительные действия бойцов полка в ходе проведения СВО. Он также отметил храбрость российских военнослужащих, их профессионализм и самоотверженность при выполнении воинского долга.

Президент пожелал личному составу полка и его командованию крепкого здоровья и успехов. Путин также выразил уверенность в том, что гвардейцы продолжат хранить верность Присяге и будут стоять на защите граждан страны. 

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В Подмосковье с начала года очистили 25 водоёмов
09 августа 2023, 21:13

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье завершены работы по очистке 25 водоёмов по программе «100 прудов и озёр». Она уже третий год реализуется по инициативе Минэкологии региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Очищены пруды в 16 городских округах. Их общая площадь составляет 76,5 га. Ещё девять водоёмов сегодня в работе. Всего в нынешнем году в Подмосковье планируется расчистить 40 прудов и озёр», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
По его словам, самые крупные очищенные водоёмы – пруды в деревне Ямкино Богородского городского округа. Их площадь – 9,8 га. В процессе очистки из акваторий удаляют водную поросль и мусор. 

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Подмосковье ищет медработников