В России предложили ввести таможенную пошлину на вейпы

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«Известия»: счетная палата захотела ввести таможенную пошлину 13 процентов на вейпы
Счетная палата предложила установить таможенную пошлину на импорт вейпов и айкосов на уровне 13 процентов, что соответствует текущей пошлине на кальяны и курительные трубки. На данный момент нет таможенных сборов на импорт электронных сигарет, пишет издание «Известия».
Целью этого предложения, по мнению Счетной палаты, является унификация налоговых ставок на продукты, содержащие никотин. Аудиторы учреждения утверждают, что это может привести к дополнительным государственным доходам в размере 4,5 миллиардов рублей в год.
Тем не менее, основатель Anderida Financial Group, Алексей Тараповский, полагает, что данное предложение, скорее всего, мотивировано не стремлением увеличить бюджетные поступления, а является частью стратегии правительства по сдерживанию распространения табачной продукции и связанных с ней изделий.
Напомним, 1 июня вступили в силу новые ограничения на продажу вейпов в России, среди которых - запрет на их продажу на ярмарках, выставках и в автоматах, а также на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках.
Целью этого предложения, по мнению Счетной палаты, является унификация налоговых ставок на продукты, содержащие никотин. Аудиторы учреждения утверждают, что это может привести к дополнительным государственным доходам в размере 4,5 миллиардов рублей в год.
«В контексте государственного бюджета, сумма в 4,5 миллиарда рублей не представляется значительной», - отметил эксперт.Врач-психиатр и нарколог высшей категории, главный врач клиники «Зависимость 24», Алексей Казанцев, выразил опасения о том, что увеличение таможенной пошлины может привести к росту цен на вейпы, и, как следствие, к появлению на рынке некачественных подделок. По его мнению, при таком исходе качество электронных сигарет ухудшится, случаи их взрывов станут более частыми, а количество токсических веществ в них значительно возрастет. Однако, это не приведет к снижению потребления среди населения.
Напомним, 1 июня вступили в силу новые ограничения на продажу вейпов в России, среди которых - запрет на их продажу на ярмарках, выставках и в автоматах, а также на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках.
Артем Кузьмин