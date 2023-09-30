В России предложили законодательно сократить сроки для аборта

Фото: iStock/Natalia Kuzina
Сокращение срока для абортов с 12 до 8 недель беременности может спасти сотни тысяч жизней. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, зашиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов в ходе Международной медицинской научно-практической конференции «Аборт и здоровье женщины».
Он отметил, что запрет на аборты в частных клиниках – хорошая идея. Однако важно внести изменения в статью федерального закона «Об основах охраны здоровья», согласно которому женщине могут сделать аборт на сроке до 12 недель.
По словам иерея Лукьянова, большая часть абортов делается примерно на девятой неделе, поэтому если законодательно запретить делать аборты после восьмой недели, можно спасти огромное количество жизней.
Кроме того, отец Фёдор подчеркнул, что запрет на проведение абортов в частных клиниках позволит государству получить полные статистические данные о количестве сделанных абортов в стране, поскольку сейчас трудно подсчитать точное количество как раз из-за частных медучреждений.
Читайте также:
В РПЦ предложили запретить аборты в частных клиниках
В Москве женщина чуть не умерла, потеряв 3 литра крови, во время аборта
Демограф Крупнов раскрыл, сколько в России нищих семей с детьми
По словам иерея Лукьянова, большая часть абортов делается примерно на девятой неделе, поэтому если законодательно запретить делать аборты после восьмой недели, можно спасти огромное количество жизней.
Читайте также:
В РПЦ предложили запретить аборты в частных клиниках
В Москве женщина чуть не умерла, потеряв 3 литра крови, во время аборта
Демограф Крупнов раскрыл, сколько в России нищих семей с детьми
Анастасия Чинкова