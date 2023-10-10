В России предрекли падение кадрового спроса в некоторых отраслях

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К 2030 году необходимость в сотрудниках некоторых отраслей российской экономики заметно снизится. Снижение кадрового спроса затронет сельское хозяйство, торговлю, финансы и страхование. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на прогноз аналитиков Министерства экономического развития (МЭР).
По предварительным ожиданием ведомства, итоговое снижение потребностей в сотрудниках в данных сферах к 2030 году составит 720 тысяч человек. Из них спрос на работников в сельском хозяйстве к тому времени снизится к уровню 2022 года на 300 тысяч человек, в торговле — на 200 тысяч, в финансовой, страховой деятельности и в сфере недвижимости — на 100 тысяч. Отмечается, что численность трудоустроенных в данных отраслях снижается на протяжении последних 5 лет.
На это влияют некоторые факторы, среди которых рост производительности труда в сельском хозяйстве, внедрение онлайн-маркетов в сфере торговли и переход кадров в транспортировку и хранение. В финансах и страховании сокращение количество сотрудников наблюдается из-за внедрения систем цифрового управления.
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