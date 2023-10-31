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В России предрекли рост цен на аренду недвижимости

Риелтор Бендриков предрек рост цен на аренду недвижимости
31 октября 2023, 06:57
Фото: IStock/gopixa

Фото: IStock/gopixa

По мнению специалиста в области недвижимости Олега Бендрикова повышение ключевой процентной ставки в России может привести к увеличению стоимости аренды жилой недвижимости, пишет «Лента.ру».
Эксперт отметил, что на текущий момент можно наблюдать небольшой рост спроса на ипотеку. Многие граждане уже оформили кредиты по ставке в 14 процентов, осознавая, что в ближайшем будущем ставка может увеличиться до 16-17 процентов.

По мнению Бендрикова, поднятие ключевой процентной ставки может сделать аренду жилья более дорогой, так как потенциальные покупатели могут предпочесть снимать жилье вместо его покупки. В связи с увеличенным спросом, собственники недвижимости могут поднять арендную плату. Он также подчеркнул, что каждая ситуация уникальна, и решение о покупке или аренде жилья зависит от конкретных обстоятельств.


В некоторых случаях люди предпочитают иметь свое собственное жилье, учитывая, что в России рынок аренды не обеспечивает должной защиты арендаторам, и их могут выселить в любой момент.

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Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
МО: российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
31 октября 2023, 05:59

Фото: iStock/Three Spots

Силы Российской Федерации с поддержкой авиации и артиллерии отразили девять атак, совершенных украинскими вооруженными силами на купянском направлении за прошедшие 24 часа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ходе боевых действий на купянском направлении, подразделения группировки «Запад» успешно отразили девять атак штурмовых групп, принадлежащих 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригадам, в районах Синьковки и Теньковки. При этом были задействованы авиация и артиллерия.

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Экономист раскрыла, какие пособия вырастут с 2024 года
Экономист Иванова-Швец: пособия по рождению и воспитанию детей вырастут
31 октября 2023, 03:55

Фото: istockphoto.com/Sakorn Sukkasemsakorn

В России с 2024 года планируется увеличение пособий на рождение и воспитание детей. Об этом сообщила доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает агентство «Прайм».
В настоящее время, матери, ухаживающие за детьми в возрасте до полутора лет, получают 33 282 рубля в месяц. По словам Ивановой-Швец, в следующем году максимальная сумма пособия увеличится до 49 123 рублей, а в 2025 году она достигнет 68 996 рублей.

Также ожидается индексация материнского капитала в России: на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. По словам Ивановой-Швец, максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024 году и до 763 671 рублей в 2025 году. Повышение детских выплат связано также с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ), который будет индексирован на 18,5 процента с начала 2024 года, достигнув 19,242 рублей.

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#пособия
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Воров в законе не будут держать отдельно от других заключенных
31 октября 2023, 01:35

Фото: iStock/BrianAJackson

Ворам в законе больше не требуется обязательное содержание в отдельных камерах в СИЗО, пишут «Известия» со ссылкой на предложенную правительством России поправку к законопроекту депутатов.
Согласно изменениям, лидеров преступного мира больше не будут в обязательном порядке размещать в отдельных камерах в СИЗО, отделяя их от других обвиняемых. В настоящее время отдельные камеры предоставляются лицам, обвиняемым в преступлениях против конституционного строя и государственной безопасности. Также в отдельных камерах находятся обвиняемые в убийствах, распространении ВИЧ-инфекции, похищениях, изнасилованиях, торговле людьми и других серьезных преступлениях.

Представленное в Госдуме предложение включить в этот перечень также тех, кто занимает высокое положение в преступной иерархии, не было одобрено правительством. Они считают, что для всех воров в законе не хватит изоляторов временного содержания, и такой подход может отрицательно повлиять на работу правоохранительных органов в СИЗО.

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«Офицеры России» поблагодарили медицинских работников из Каширы
31 октября 2023, 00:58

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира

В Кашире представители общественной организации «Офицеры России» поблагодарили медицинских сотрудников за их труд, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Общественники прибыли с благодарностями в детскую поликлинику Каширской больницы.

От каширского подразделения организации на встречу с медицинскими сотрудниками прибыли руководитель исполкома местного отделения Вячеслав Кузнецов и его заместитель, член молодёжного парламента городского округа Кашира Дарья Котюнина. 

«Мы продолжаем оказывать помощь медицинским работникам городского округа Кашира и передаём для них медицинскую обувь», - рассказала Котюнина.

По ее словам, общественники подумали и о не менее важных людях в медицинской сфере - пациентах. Для них «Офицеры России» передали партию бахил.

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Жительница Каширы стала победителем акции «Русский Крым и Севастополь»
31 октября 2023, 00:47

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира

Жительница Каширы стала одной из победительниц Федеральной акции «Русский Крым и Севастополь», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Девятиклассница из Каширы Дарья Ребдева стала одной из победительниц акции «Русский Крым и Севастополь» и получила возможность отправиться на экскурсию в Крым.

За путь дней увлекательного путешествия, которое проходило с 16 по 21 октября, победители смогли посетить Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие музейные комплексы города.

В самый первый день поездки их принимали в Законодательном Собрании города федерального значения Севастополь, где участники смогли поделиться своими впечатлениями о городе с депутатами. 

За время путешествия участники акции познакомились с богатой историей всего Крымского полуострова и Севастополя. 

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Хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир»
«Коммерсант»: хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир» НСПК
31 октября 2023, 00:46

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Группа хакеров из DumpForums совершила атаку на веб-сайт Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир», пишет «Коммерсант».
Представитель НСПК уточнил, что веб-сайт был разработан и поддерживается сторонним контрагентом, не содержит конфиденциальных данных и не связан с платежной инфраструктурой. Он также подчеркнул, что через этот веб-сайт невозможно получить доступ к системам компании. На данный момент серверы и центры обработки данных НСПК не имеют интернет-соединения.

Сотрудники НСПК подчеркнули, что обработка всех платежей с использованием банковских карт и операций в системе быстрых платежей (СБП) продолжает свою работу без сбоев, и не произошло утечки конфиденциальных данных.

Хакеры из DumpForums заявили о взломе сайта крупнейшего платежного оператора и утверждают, что им удалось извлечь «множество интересной информации» с серверов. Группировка также выразила признательность Ukrainian Cyber Alliance за поддержку.

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Yonhap: Сбежавшие от мобилизации россияне год живут в аэропорту Южной Кореи
31 октября 2023, 00:36

Фото: iStock/Jae Young Ju

Трое россиян, которые в октябре 2022 года сбежали от мобилизации в Южную Корею, больше года не могут получить убежище в стране и живут в аэропорту Инчхон. Об этом пишет Yonhap.
«Трое россиян живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября 2022 года после того, как сбежали, чтобы избежать мобилизации», — говорится в материале.

По словам авторов, россияне просили предоставить им убежище, но просьбы были отклонены министерством юстиции Южной Кореи, где уточнили, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца.

При этом государственная комиссия по правам человека обратилась к властям Южной Кореи с рекомендацией улучшить условия проживания граждан РФ, так как они заслуживают «гуманитарного содействия».

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#рф
#южная корея
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В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька
Петербургские пожарные ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька
30 октября 2023, 23:30

Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Вечером 30 октября сотрудники МЧС Санкт-Петербурга спасли практически новорожденного котенка на пожаре в Парголово, где возникло возгорание в заброшенной хозяйственной постройке, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Пожарные, прибыв на место, оперативно потушили огонь, а во время разборки обгоревших конструкций, они услышали слабый писк, доносившийся из-под обгоревших балок пола.

Котенка извлекли и перевезли в пожарную часть. В настоящее время котенка кормят молоком и ищут ответственных и заботливых хозяев для него.



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#пожарные
#мужчина
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Глава Жуковского Прохоров вручил награды за вклад в развитие волонтёрства
30 октября 2023, 21:10

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров вручил награды «за значительный вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Московской области» местным ребятам. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г.о.
Отмечается, что награды получили три человека.

«Это активные, инициативные и ответственные молодые люди, которые всегда помогают нам не только в подготовке и проведении различных городских мероприятий, но и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», — приводятся слова Прохорова в его официальном Telegram-канале.

Глава Жуковского отметил, что ребята были отмечены и на торжественном мероприятии в Доме правительства Московской области.

Ранее в Красногорске наградили подмосковных волонтёров в преддверии Дня добровольца Московской области, который празднуется 29 октября.

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