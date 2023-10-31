В России предрекли рост цен на аренду недвижимости

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По мнению специалиста в области недвижимости Олега Бендрикова повышение ключевой процентной ставки в России может привести к увеличению стоимости аренды жилой недвижимости, пишет «Лента.ру».
Эксперт отметил, что на текущий момент можно наблюдать небольшой рост спроса на ипотеку. Многие граждане уже оформили кредиты по ставке в 14 процентов, осознавая, что в ближайшем будущем ставка может увеличиться до 16-17 процентов.
По мнению Бендрикова, поднятие ключевой процентной ставки может сделать аренду жилья более дорогой, так как потенциальные покупатели могут предпочесть снимать жилье вместо его покупки. В связи с увеличенным спросом, собственники недвижимости могут поднять арендную плату. Он также подчеркнул, что каждая ситуация уникальна, и решение о покупке или аренде жилья зависит от конкретных обстоятельств.
В некоторых случаях люди предпочитают иметь свое собственное жилье, учитывая, что в России рынок аренды не обеспечивает должной защиты арендаторам, и их могут выселить в любой момент.
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По мнению Бендрикова, поднятие ключевой процентной ставки может сделать аренду жилья более дорогой, так как потенциальные покупатели могут предпочесть снимать жилье вместо его покупки. В связи с увеличенным спросом, собственники недвижимости могут поднять арендную плату. Он также подчеркнул, что каждая ситуация уникальна, и решение о покупке или аренде жилья зависит от конкретных обстоятельств.
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Артем Кузьмин