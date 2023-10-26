В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»

В России презентовали одиннадцатую серию цикла документальных фильмов «Русские. XXI век». Это 12-серийный проект о наших соотечественниках — людях разных профессий, национальностей, возраста, которые своей жизнью и поступками каждый день делают наш сложный мир лучше.
Очередная серия получила название «Движение к целям» и рассказывает уникальные истории жителей Мурманска и области. Герои этого фильма помогут понять, в чем же притягательность Заполярья, считает автор проекта Кристина Никитина:
Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE. Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»
«Мурманск — столица Арктики, город-порт, город-герой и город героев. Современные мурманчане чтят подвиги своих предков, безгранично любят свою землю, за каждый метр которой их деды сражались и проливали кровь. Современные герои мечтают о мире, воспитывают детей, своим ежедневным трудом создают особый мир вокруг себя. Наверное, поэтому эти края такие притягательные. Красоты полярного дня, магия полярной ночи, завораживающие пейзажи тундры, дыхание Северного Ледовитого океана и неповторимое северное сияние манят нас природной уникальностью. Но самое главное — это красота и широта человеческой души. Это одновременно и главное оружие, и оберег героев нашего времени».
Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»
Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE. Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Екатерина Коршунова