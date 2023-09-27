В России представили полностью отечественный симулятор полёта дронов

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В России разработали отечественный программно-аппаратный комплекс «Квадросим» для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов любого уровня. Об этом сообщает RT.
Разработчик проекта, участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы Егор Сечинский заявил, что пользователь такого комплекса сможет сам определять условия полёта.
Он также отметил, что проект содержит в себе функции включения электромагнитных помех, создание команд под различные типы рельефа и добавление на карту любых моделей техники.
Напомним, ранее студенты Иркутского национального исследовательского технического университета разработали уникальный беспилотник, который может тушить пожары с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
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«От выбора погодных условий и времени суток до модели дрона с различными характеристиками, такими как максимальная скорость, грузоподъёмность и дальность приёма сигнала», — приводит слова Сечинского RT.
Напомним, ранее студенты Иркутского национального исследовательского технического университета разработали уникальный беспилотник, который может тушить пожары с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
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Екатерина Коршунова