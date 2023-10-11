В России прекращают продавать витамин D

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Согласно данным DSM Group, продажи витамина D в России сократились на 7% за первые восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение произошло после продолжительного роста и в частности связано с завершением пандемии коронавируса, передает РИА Новости.
Ранее спрос на витамин D в форме лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД) значительно возрастал с 2019 по 2022 год. В 2019 году было продано более 12 миллионов упаковок, а в 2022 году — почти 27 миллионов.
Продажи в рублях за тот же период увеличились более чем в три раза, достигнув 9,9 миллиарда рублей в 2022 году. Снижение продаж витамина D в 2023 году, как отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, связано с окончанием пандемии коронавируса. Пандемия стимулировала спрос на препараты, которые традиционно считались эффективными при инфекционных заболеваниях.
Более заметное снижение продаж в группе БАД (минус 13% и минус 4%) может быть обусловлено тем, что потребители сами решали использовать их в качестве профилактики, в то время как лекарственный препарат витамина D чаще назначался врачами.
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Продажи в рублях за тот же период увеличились более чем в три раза, достигнув 9,9 миллиарда рублей в 2022 году. Снижение продаж витамина D в 2023 году, как отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, связано с окончанием пандемии коронавируса. Пандемия стимулировала спрос на препараты, которые традиционно считались эффективными при инфекционных заболеваниях.
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Артем Кузьмин