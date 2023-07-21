В России приняли закон о единой ставке НДФЛ для тех, кто работает из-за границы

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Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о единой ставке налога на доходы физических лиц для сотрудников отечественных организаций, которые работают из-за границы.
Для штатных сотрудников закон вступит в силу с 2024 года, фрилансеров изменения коснутся в 2025 года.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сказал, что программа по возвращению IТ-специалистов в страну не потребовалась
По словам Максута Шадаева, отдельной программы, чтобы вернуть в Россию айтишников, не потребовалось: специалисты возвращаются сами. Об этом глава Минцифры рассказал на форуме «CNews кейсы». «Известия» пишут, что тренд на возвращение специалистов подтвердили в российских компаниях.
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Мария Фирсова