В России принят закон о трудовом воспитании школьников

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Кроме того, документом закрепляется, что ученики 11-х классов, окончивших школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» в аттестате, будут награждаться серебряными медалями, которая будет называться «За особые успехи в учении» II степени. Также законом меняется название школьной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Теперь этот предмет будет называться «Основы безопасности и защиты Родины».
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