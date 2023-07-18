В России призвали ввести отсрочку от армии для работающих в школе выпускников педвузов

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предоставить выпускникам педагогических колледжей и вузов отсрочку от призыва в армию при условии их трудоустройства после окончания учёбы в школу.
Волынец добавила, что в настоящее время школы нуждаются в педагогах-мужчинах, которые будут показывать ученикам модель мужского поведения.
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