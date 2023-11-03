В России продлят работу аналогового ТВ на 2024 год

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В России планируется продлить использование аналогового телевещания (ТВ) до 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве цифровой индустрии (Минцифра).
Однако стоит отметить, что продление аналогового ТВ может сказаться на доступности определенных частот для сотовых операторов, необходимых для развития сетей 4G. Аналоговое ТВ использует частотные диапазоны, которые также востребованы для современных технологий.
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