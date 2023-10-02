В России продолжается внедрение цифрового рубля: когда ждать цифровые пенсии

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«Росбанк» назвал сумму вложений во внедрение цифрового рубля
На внедрение цифрового рубля «Росбанк» потратил 150 млн рублей за два года. Об этом пишет издание «Ведомости», ссылаясь на топ-менеджера организации, Ольгу Махову. По ее словам, значительные расходы были направлены на создание специальной инфраструктуры для расчетов и перестроение систем информационной безопасности. Махова пояснила, что каждая операция подписывается электронной подписью, чтобы каждая транзакция была согласована, требуется иная структура для проведения таких операций. Также потребовались навыки узкопрофильных специалистов, на оплату услуг которых, была выделена внушительная сумма.
Для чего нужен цифровой рубль
Цифровой рубль является третьей формой денег, которую Банк России выпускает в качестве дополнительной валюты к уже существующим наличным и безналичным средствам.
Плюсы цифрового рубля
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Электронная валюта ускорит процесс проведения платежей, проста в использовании, безопасна, не облагается комиссией, исключает риски перераспределения средств в цифровые валюты других стран.
Цифровой рубль: минусы
Пенсии в цифровых рублях
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина прежде заявляла, что в обязательном порядке переводить заработные платы, пенсии или иные социальные выплаты в цифровые рубли не будут. У россиян есть возможность самостоятельно выбрать форму валюты, в которой они хотят получать денежные средства.
Несмотря на планы ЦБ РФ запустить массовое использования электронной денежной единицы с начала 2025 года, ее использование будет добровольным.
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