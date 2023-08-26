Экономист Клепач прогнозирует снижение уровня безработицы в России

Фото: IStock/cookelma
В России уровень безработицы может снизиться к концу нынешнего года до 3,3%.
Об этом сообщил ТАСС главный экономист госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач в кулуарах форума «Зерно Сибири».
Он считает, что на сокращение безработицы повлияет сильный рост промышленного производства. На стройках потребуются рабочие.
Ранее эксперты сервиса «Авито Работа» раскрыли ТОП-10 сфер, на которые стоит обратить внимание.
К концу лета на рынке труда стабильно происходит заметный скачок. Люди возвращаются из летних отпусков или просто желают сменить сферу деятельности на фоне позитивного летнего настроения. Эксперты «Авито Работы» перечислили 10 сфер, количество вакансий в которых заметно возросло в августе 2023 года.
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Он считает, что на сокращение безработицы повлияет сильный рост промышленного производства. На стройках потребуются рабочие.
«Плюс, если раньше у нас трудовые ресурсы росли практически до прошлого года, сейчас они начали сокращаться. Даже с учетом миграции», — рассказал Андрей Клепач.По словам экономиста, проблему нехватки рабочих в стране стремительно решить не получается: на подготовку работников требуется время.
Ранее эксперты сервиса «Авито Работа» раскрыли ТОП-10 сфер, на которые стоит обратить внимание.
К концу лета на рынке труда стабильно происходит заметный скачок. Люди возвращаются из летних отпусков или просто желают сменить сферу деятельности на фоне позитивного летнего настроения. Эксперты «Авито Работы» перечислили 10 сфер, количество вакансий в которых заметно возросло в августе 2023 года.
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Мария Фирсова