В России прогнозируются сильные осадки на ноябрьских праздниках

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Центральной части России пройдут сильные дожди. По данным научного руководителя Гидрометцентра ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с.
«У нас будет очень тёплая первая половина ноября. В воскресенье и понедельник новая волна тепла приходит с новым циклоном, и мы опять окунаемся в рекордное тепло. Столбики термометров поднимутся до 10… 12 градусов тепла, хотя это тепло и будет сопровождаться дождями», — сказал специалист.Читайте также:
Синоптики пообещали новую волну рекордного тепла в Москве и Подмосковье
Синоптик Позднякова: Среда станет самым тёплым днём в Москве на этой неделе
Синоптик Ильин предрёк ледяной дождь Москве