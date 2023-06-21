В России проходит Международная акция «Свеча Памяти»





«Мы хотели бы, чтобы «Свеча Памяти» никогда не погасла. Это наш последний долг. И, хотелось бы, чтобы на законодательном уровне было закреплено положение об особой категории жертв войны. Это важно, чтобы мир узнал, что есть еще живые свидетели фашистских преступлений», — приводит Общественная Служба Новостей слова председателя Международного союза бывших малолетних узников фашизма, члена-корреспондента РАН, профессора Николай Махутова.

В России, а также ближнем и дальнем зарубежье 21-22 июня проходит 15-я Международная мемориальная акция «Свеча Памяти», которая посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.Начало акции прошло сегодня, 21 июня, в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе.Всероссийская акция «Минута молчания» пройдёт по всей стране 22 июня в День памяти и скорби в 12:15 по московскому времени. Военный эксперт, историк, директор музея войск ПВОзаявил, что на сегодняшний день проводить массовые мероприятия, чтобы присоединиться к этой акции, не целесообразно из-за СВО, по этой причине могут случиться теракты и различные провокации.