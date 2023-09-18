В России пройдет экологический праздник с раздельным сбором отходов «Экодвор»

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Мероприятие «Экодвор» проводится при поддержке фонда молодежных инициатив «ЭРА». Деятельность фонда направлена на экологическое просвещения среди граждан страны.
Мероприятие проходит в рамках проекта «Школа городского экогероя» – победителя конкурса Фонда президентских грантов.
«Экодвор» — это соседский праздник с раздельным сбором отходов и различными экологически играми и мастер-классами для взрослых и детей, направленных на расширение знаний людей о важности разделения мусора и разумного потребления.
Подробные инструкции для участия в конкурсе можно найти на официальном сайте мойэкопраздник.рф, присоединиться к конкурсу можно до 17 октября 2023 года. Победители конкурса получат возможность выиграть поездку на церемонию награждения Всероссийской экологической премии «Экопозитив» и набор контейнеров для сортировки отходов.
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Алина Юрчак