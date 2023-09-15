В России пройдет фестиваль православной культуры «София»

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В России пройдет Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», об этом сообщили в правительстве Московской области.
Девятый по счету православный фестиваль пройдет при поддержке благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси, прихода храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, а также Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Целью фестиваля является сохранение и развитие русских культурных традиций, популяризация народной танцевальной и певческой культуры, а также укрепление межрегиональных связей.
Принять участие в конкурсе могут все жители Российской Федерации старше 10 лет. Для этого необходимо записать видеоролик продолжительностью не более пяти минут, на котором конкурсанту предлагается продемонстрировать свой талант: вокальный, музыкальный или танцевальный.
Прием заявок осуществляется до 30 октября 2023 года на сайте www.fondrusi.ru.
Зрительской голосование откроется 1 ноября 2023 года, а уже 30 ноября мы узнаем имена победителей.
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Целью фестиваля является сохранение и развитие русских культурных традиций, популяризация народной танцевальной и певческой культуры, а также укрепление межрегиональных связей.
Прием заявок осуществляется до 30 октября 2023 года на сайте www.fondrusi.ru.
Зрительской голосование откроется 1 ноября 2023 года, а уже 30 ноября мы узнаем имена победителей.
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Евгения Парфентьева