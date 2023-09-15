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В России пройдет фестиваль православной культуры «София»

15 сентября 2023, 14:20
Фото: iStock/Oleksandr Yakoniuk

Фото: iStock/Oleksandr Yakoniuk

В России пройдет Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», об этом сообщили в правительстве Московской области.
Девятый по счету православный фестиваль пройдет при поддержке благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси, прихода храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, а также Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Целью фестиваля является сохранение и развитие русских культурных традиций, популяризация народной танцевальной и певческой культуры, а также укрепление межрегиональных связей.


Принять участие в конкурсе могут все жители Российской Федерации старше 10 лет. Для этого необходимо записать видеоролик продолжительностью не более пяти минут, на котором конкурсанту предлагается продемонстрировать свой талант: вокальный, музыкальный или танцевальный.

Прием заявок осуществляется до 30 октября 2023 года на сайте www.fondrusi.ru.

Зрительской голосование откроется 1 ноября 2023 года, а уже 30 ноября мы узнаем имена победителей.

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В Гильдии риэлторов заявили, что россияне уезжают из малых городов из-за льготной ипотеки
В Гильдии риэлторов призвали сделать льготную ипотеку для вторичного жилья
15 сентября 2023, 15:14

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Минфине планируют снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Ранее правительство уже повысило первоначальный взнос по льготным жилищным кредитам с 15 до 20%.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил, что льготные программы по ипотеке нужно не сокращать, а модернизировать. В беседе с «Радио 1» он призвал субсидировать вторичный рынок жилья.
«80 процентов всех программ по субсидированию ипотеки направлены на первичный рынок, что для меня странно. Первичный рынок – это многоэтажное многоквартирное жилье в 30 процентах городов России, а в 70 процентах российских городов новостроек вообще нет. Получается, что значительное количество людей просто не могут получить льготных ипотечных кредитов на изменение жилищных условий. Мы говорим о том, что идёт отток из малых городов и в то же время поддерживаем в основном приобретение жилья в крупных городах. Нужно отказаться от субсидирования только рынка новостроек», — сказал Апрелев.
Некоторые эксперты также предлагают выдавать льготную ипотеку конкретным категориям населения — врачам, учителям, многодетным семьям, а также в стратегически важных регионах — на Дальнем Востоке, в моногородах. Апрелев же подчеркнул, что почти все эти катгории могут получить субсидированную ипотеку и сегодня. Но только на покупку строящегося жилья.

По мнению эксперта, если власти начнут поддерживать вторичный рынок жилья, сократится и время строительства новых домов.
«Если субсидирование приобретения жилья будет распространено на готовое, построенное жильё, то застройщики начнут быстрее строить, чтобы просто продать по ипотеке готовое жилье. А сейчас они просто получили все 100 процентов денег за продажу этой квартиры и у них нет мотивации обозначать короткие сроки ввода в эксплуатацию объектов», — заключил Апрелев.
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#жильё
#квартиры
#рынок
#застройщики
#ипотека
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Нилов назвал неоднозначной идею ограничить детям добавление друзей в соцсетях
15 сентября 2023, 14:48

Фото: istockphoto.com/monkeybusinessimages

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал неоднозначным предложение ограничить для несовершеннолетних свободное добавление друзей в социальных сетях.
«С одной стороны, цель обеспечить детям допбезопасность, учитывая, что есть много случаев, когда среди друзей злоумышленники, педофилы и т.д. С другой стороны, уже самые маленькие пользуются телефонами и соцсетями. Если усилить контроль за контентом, то этим у нас занимается в том числе и такая организация, как «Лига безопасного интернета», — прокомментировал инициативу в беседе с RT Нилов.

Также он подчеркнул, что родительский контроль в этом плане должен присутствовать, однако если очень сильно переусердствовать с запретами и ограничениями, последствия могут быть серьёзными.

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#контроль
#интернет
#соцсети
#дети
#кибербезопасность
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Почта России предоставила возможность бесплатно отправлять посылки в зону СВО
Почта России начала бесплатно отправлять посылки в зону СВО
15 сентября 2023, 14:44

Фото: iStock/JessAerons

Почта России при поддержке Правительства РФ предоставила возможность бесплатно отправлять посылки весом до 10 кг в зону проведения специальной военной операции. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России.
Согласно сообщению, теперь во всех отделениях Почты России имеется возможность отправить посылку в зону специальной военной операции. Вес посылки не должен превышать 10 кг. В адресной строке нужно будет указать ФИО получателя, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес.

«Для поддержания участников СВО, а также с целью поднятия боевого духа, организации их связи с близкими и родственниками, реализована возможность отправки посылок на безвозмездной основе в зоне СВО», - говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, что клиенты Почты России теперь могут проверить посылки с наложенным платежом перед тем, как оплатить их. Такая возможность появилась после изменения Правил оказания услуг почтовой связи, утверждённого Минцифры России.

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#изменения
#россияне
#сво
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Воробьёв выразил благодарность представителям Мособлдумы
15 сентября 2023, 14:35

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представил структуру правительства Московской области.
«Благодарю Игоря Юрьевича (Брынцалова, председателя Мособлдумы), руководителей фракций, каждого из вас за активность на земле. Она у нас заметная и даёт возможность решать те задачи, которые ставит перед нами жизнь, время и, самое главное, жители. Благодарю вас за участие, вовлечённость, сотрудничество и хочу пожелать всем ветвям власти на следующем этапе также конструктивно и эффективно взаимодействовать. Уверен, что в этом – залог успеха», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе заседания Мособлдумы.
Губернатор Подмосковья отметил, что важно объединить и вдохновить всех, чтобы каждый на своем месте выполнял свои полномочия добросовестно и от души.

Депутаты Мособлдумы от всех фракций единогласно поддержали всех выдвинутых кандидатов.

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Синоптик Шувалов заявил о возможном втором пришествии бабьего лета
15 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/possum1961

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе, 20 и 21 сентября возможно повышение температур и возвращение бабьего лета.
«Больше тепла получит Центральный регион, средняя полоса России — ожидается 20… 22 °С. Пока непонятно с осадками, но, возможно, это второе пришествие бабьего лета», — отметил в беседе с RT синоптик.

А вот в эти выходные, по словам специалиста, бабьего лета ждать не стоит, а в понедельник и вторник возможны небольшие дожди.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные температура в Москве снизится. Она добавила, что в субботу и воскресенье москвичей будет ожидать малооблачная погода и умеренный северный ветер. А вот осадков в столице в эти дни не предвидится.

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#погода
#лето
#температура
#регион
#метеоролог
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Топ маршрутов по Подмосковью для осеннего уикенда
15 сентября 2023, 14:11

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Осень - отличное время, чтобы отправиться в небольшое путешествие по Подмосковью. В это время года особенно ощущается колорит усадебных парков, архитектура небольших, уютных городков. О том, где лучше всего провести осенние выходные в Московской области, расскажет редакция «Радио 1».

Маршрут по местам исторических событий


Любителям музеев и желающим окунуться в отечественную историю, следует посетить Музейный комплекс памяти Зои Космодемьянской в Рузском городском округе. В музее расскажут не только о подвиге юной партизанки, но и о быте советских людей. О довоенном времени, битве под Москвой и о тех, кто пожертвовал собой ради Родины. Чтобы посетить комплекс, нужно отправиться в деревне Петрищево.


Маршруты по заповедникам


Жители и гости Подольска точно должны посетить местный краеведческий музей и музей-заповедник «Подолье». В музейных комплексах расскажут об истории города, его развитии, инфраструктуре. После посещения музеев, любителям необычных архитектурных решений нужно отправиться в поселок Дубровицы – там располагается храм Знамения Богородицы. Он считается одним из самых необычных соборов Московской области. Здание храма восхитит даже равнодушных к архитектуре гостей.

Достопримечательности Коломны и Зарайска


Ввиду небольшого расстояния между городами, их можно посетить за один день. Коломна и Зарайск завоевали звания живописных и самобытных городов. В Коломне располагается древний кремль, который впечатлит гостей таинственными историями и легендами. В музее «Калачная» посетители смогут познакомиться с процессом изготовления калачей, о которых слагают легенды. Любители сладостей обязательно должны посетить музей «Коломенская пастила». Для гостей там проводятся театральные экскурсии и дегустации, на которых можно попробовать лакомство.
 
В Коломне также располагается ферма «Экодеревушка». Кроме привычных животных, на ней живут и экзотические виды: сурикаты, дикобразы, мангусты, змеи и даже крокодилы. На ферме организуют мастер-классы по приготовлению виноградных улиток. Приготовленные блюда можно продегустировать.
Музей-заповедник «Зарайский кремль» представляет собой большую территорию с композиционными пространствами. Кремль может похвастаться интересной коллекций, где представлены экспонаты, связанные с историей города. Обязательно нужно подняться на  Водонапорную башню. С нее открывается потрясающий вид на город.

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В Москве ожидается похолодание на выходных

Что посмотреть в Истре


Самой главной достопримечательностью Истры является Новоиерусалимский монастырь. Он очень напоминает иерусалимские святые места и считается самым грандиозным творением патриарха Никона. Музей «Новый Иерусалим», который находится рядом с обителью, славится богатейшей коллекцией и его посещение станет дополнением к восхитительным эмоциям, которые точно удастся получить после поездки в Истру.
Также в городе находятся испытательные установки Высоковольтного научно-исследовательского центра Всероссийского электротехнического института. Местные жители называют сооружения «Катушки Тесла». На установки часто приезжают для проведения фотосессий, которые получаются на фоне установок очень эффектными.


Экскурсии с животными в Подмосковье


Обязательное к посещению место для тех, кто хочет побыть наедине с природой и отдохнуть от городского шума и суеты. В Красногорске, недалеко от усадьбы Архангельское, расположен Лохин остров. Самое удачное время года для его посещения - осень. Весь лес окрашивается в невероятные цвета: золотые, оранжевые, красные, янтарные. Кроме того, посетители смогут увидеть местных обитателей, которые живут в своей естественной среде.
Для тех, кто хочет познакомиться поближе с миром животных, стоит посетить ферму «Северный олень» в Орехово-Зуево. Там проживает около 15 этих замечательных животных. Во время экскурсии вам расскажут об истории Севера, уходе за оленя и разрешат угостить их лакомством.
Еще одна ферма, которую можно не просто посетить, но и отведать экологически чистую продукцию из мяса страуса, а также самостоятельно приготовить из него блюдо – «Русский страус» в Серпухове. Кроме страусов на ферме обитают поросята, овечки, гуси, куры и козы.

Куда поехать с детьми в Подмосковье


Action park

Парк отдыха располагается в Коломне. Здесь собраны все активности для детей и их родителей. Зоны для гольфа, батуты, лучный тир, скалодром – это малая часть развлечений, которые ждут гостей парка.  
 
Этнопарк «Кочевник»
 
В этом парке можно кормить животных, коллекция которых постоянно растет. В зоодворе гости встретят животных-кочевников, среди которых: калмыцкий верблюд, монгольский як, ослы, олени, северные ездовые собаки.
 
Парк приключений «Хотьково»
 
Этот парк завоевал звание самого большого веревочного парка Подмосковья. На его территории проводятся анимационные квесты и программы, которые не оставят детей равнодушными. В нем можно найти более 18 трасс различного уровня сложности.
 
Ферма «Российские альпаки»

Ферма располагается в 20 км от Дмитрова. Такие обаятельные звери как кролики, шотландские коровы, овечки, козы и альпаки, сделают отдых для детей незабываемым.

Парк «Дикие белки» в Чехове 

Этот парк подойдет как для детей, так и для взрослых. В нем можно увидеть различные горки, домики на деревьях, полосы препятствий. Также в парке проводят тематические мероприятия, соревнования и игры. Здесь существует зооуголок, в котором обитают белки, телята и козлята, которых можно покормить с рук.

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#достопримечательности
#коломна
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На 80 подмосковных станциях поставили камеры для фиксации нарушений перехода путей
15 сентября 2023, 14:09

Фото: Минтранс МО

Камерами фиксации нарушения правил перехода через железную дорогу с начала года оборудовали более 30 подмосковных железнодорожных станций. Всего такие устройства установлены более чем на 80 станциях региона. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там уточнили, что в этом году камеры уже стоят в Наро-Фоминске, Раменском, Королёве, Пушкинском, Воскресенске, Истре, Мытищах, Орехово-Зуеве, Химках, Коломне, Богородском, Одинцове и Красногорске.  

По данным министерства, на железной дороге региона с начала 2023 года зафиксировали более 130 случаев гибели людей, 46 из них – на переходах через пути. 

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#минтранс мо
#железная дорога
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#камера фиксации
#переезд
#подмосковье
#московская область
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«Оно дало заднюю. Какая ирония»: Симоньян ответила на угрозы российским журналистам
Симоньян высмеяла слова трансгендера Эштон-Чирилло об угрозах российским СМИ
15 сентября 2023, 14:05

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ответила спикеру ВСУ трансгендеру Саре Эштон-Чирилло, которая угрожала «часом расплаты» российским представителям. Об этом Симоньян написала в своем Telegram-канале.
Ранее американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что все российские пропагандисты будут выслежены. Час расплаты журналистам из России трансгендер предрек уже на следующей неделе, однако, о ком именно идет речь, Эштон-Чирилло не уточнил.

Позже стало известно, что эти угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России.

«Трансгендер - спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло уточнило, что его угрозы были адресованы Саше Коцу, Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но, по новой версии, они «понесут наказание» только после окончания конфликта, а не «на следующей неделе». Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», - прокомментировала ситуацию Симоньян.

Вчера глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз российским представителям со стороны Украины.

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Аварийность на дорогах Подмосковья по итогам восьми месяцев снизилась на 6%
15 сентября 2023, 13:59

Фото: Минтранс МО

За восемь месяцев 2023 года число ДТП, произошедших на дорогах Московской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там пояснили, что за прошедших месяцев зафиксировано 2 тыс 440 аварии с погибшими и пострадавшими.
В ведомстве отметили, что число погибших при этом стало ниже на 1%. Там добавили, что самыми частыми авариями с погибшими за этот период стали столкновения со стоящими транспортными средствами. Они составили 50% всех ДТП с жертвами с начала года. 
 
В то же время на 80% снизилось число наездов на велосипедистов. 

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#минтранс мо
#аварии
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#статистика
#подмосковье
#московская область
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