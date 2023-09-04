В России пройдет конкурс «Это у нас семейное»

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Победители конкурса получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в увлекательное путешествие по России. Также, партнеры проекта подготовили множество призов для участников мероприятия. Глава государства Владимир Путин отметил, что соревновательные проекты на уровне семей востребованы. Он также выразил уверенность, что проект будет интересным, в нем смогут принять участие представители различных поколений.
«Мы договорились о том, что 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми. И нам бы очень хотелось, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей. Чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», — пояснил Владимир Путин.Принять участие в конкурсе смогут команды из четырех и более родственников. Отмечается, что конкурсантами должны стать не менее трех поколений, из которых будет состоять семья-участник. Конкурс пройдет в несколько этапов. Соревноваться за призовое место участники будут как в дистанционном формате, так и прибыв в окружные полуфиналы. Завершится мероприятие летом 2024 года. Награждение конкурсантов пройдет в Москве.
Прежде, президент России Владимир Путин анонсировал проведение в стране конкурса, развивающего традиционные ценности.
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