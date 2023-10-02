В России пройдет конкурс «Наука. Территория героев» для школьников и студентов

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Целью конкурса стала популяризацию сферы науки и технологий среди детей и подростков путем проведения профильной игры, знакомство с профессией ученого и обозначение ее значимости. Мероприятие также поможет молодым людям, которые в этом заинтересованы, раскрыть свой потенциал в будущей карьере.
Четвертый сезон Конкурса начался 21 сентября и продлится до декабря. Зарегистрироваться для участия в конкуре можно до 8 ноября 2023 года. Конкурс пройдет онлайн на информационно-образовательной геймифицированной платформе герои.наука.рф в несколько этапов, который включает в себя 3 типа заданий: «научное волонтерство» (будет учитываться активность в социальных сетях), «научный интерес» (будут задаваться несложные веселые вопросы), а также «научные устремления» (вопросы для знатоков).
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