В России пройдет образовательный блог-тур «В гостях у носителей языка»

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Автономная некоммерческая организация (АНО) «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» готовится провести медиаобразовательный блог-тур «В гостях у носителей языка». Мероприятие будет направлено на популяризацию и продвижение родных языков народов России среди молодежи.
Медиаобразовательный блог-тур «В гостях у носителей языка» как проект проводится с 2021 года. В прошлом и позапрошлом году молодые этноблогеры и языковые активисты уже побывали в Мордовии и Удмуртии. Участники мероприятия объединились в Сообщество языковых активистов новых медиа и теперь продвигают данное молодежное движение в своих регионах, организуя и проводя совместные проекты.
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Александр Бойцов