В России пройдет ряд патриотических конкурсов

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В рамках Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами» участники должны выбрать из текста гимна России слова, которые для них являются наиболее непонятными и в чьих значениях они сомневаются. Конкурсанты изучают слова с помощью словаря и создают работы, в которых раскрывают значения слов главного патриотического произведения страны. Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2023 года на сайте.
Всероссийский конкурс «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами» является патриотическим проектом, который направлен на изучение истории и выдающихся лиц страны. Приём работ проходит до 20 марта 2024 года на сайте.
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