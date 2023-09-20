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В России пройдет ряд патриотических конкурсов

Стартовал Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»
20 сентября 2023, 11:10
Фото: iStock/ulkas

Фото: iStock/ulkas

В России пройдут патриотические конкурсы: «Гимн России понятными словами», «Расскажи миру о своей Родине и «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами».
Мероприятия направлены на патриотическое воспитание молодежи и проводятся во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В рамках Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами» участники должны выбрать из текста гимна России слова, которые для них являются наиболее непонятными и в чьих значениях они сомневаются. Конкурсанты изучают слова с помощью словаря и создают работы, в которых раскрывают значения слов главного патриотического произведения страны. Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2023 года на сайте.


Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» направлен на воспитание уважения к родной стране и на ценность развития межнациональных отношений. Участники конкурса должны выбрать любимые места Родины и рассказать о них другим конкурсантам из разных уголков мира. Отмечается, что работы должны быть переведены на иностранный язык и выполнены в виде презентации. Отправить работу на конкурс можно до 20 марта 2024 года на сайт.

Всероссийский конкурс «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами» является патриотическим проектом, который направлен на изучение истории и выдающихся лиц страны. Приём работ проходит до 20 марта 2024 года на сайте.

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Учёные из России создали ИИ для идентификации опухолей мозга
20 сентября 2023, 11:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Группа учёных химико-биологического кластера ИТМО разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая способна определить наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови. Об этом RT сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.
По информации заведующего лабораторией химико-биологического кластера ИТМО Антона Пушкина, новая система позволит диагностировать наиболее тяжёлые и трудно операбельные опухоли глиального ряда.

«У человека берут образец плазмы, специальный прибор выделяет РНК-молекулы, изучает их количество и последовательность. Дальше эти данные анализирует модель машинного обучения, и в результате выдаёт число, которое выше или ниже порога, и соответственно, характерно либо для здорового человека, либо для пациента», — цитирует Пушкина RT.

Сообщается, что эта система позволит снизить смертность, частоту рецидивов и увеличит общую выживаемость заболевших.

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Андрей Воробьёв поговорил с жителями дома, пострадавшего от взрыва газа
20 сентября 2023, 11:50

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».
«Будем адресно работать с каждым. Пока людей разместили в местном ДК, организовали горячий чай и сухой паёк. Вместе со старшими по дому обзваниваем пострадавших. При необходимости разместим людей в местных гостиницах и доме отдыха, пока МЧС будет проводить обследование дома. Сейчас в первые 3 подъезда дома, где произошёл взрыв, зайти нельзя – опасность обрушения сохраняется», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Спасатели планируют завершить разбор завалов до конца текущего дня. 

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения. 

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. 

По данным губернатора Московской области, один человек погиб, есть пострадавшие, как минимум один человек госпитализирован. На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе.

Из взорвавшегося дома в Балашихе достали пострадавшего в крови.

При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.

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#взрыв газа
#балашиха
#андрей воробьёв
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Воробьёв: Экспертиза состояния дома займет около двух дней
20 сентября 2023, 11:32

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи.
«Экспертиза состояния дома займет около двух дней, проверим и прилегающие подъезды — убедимся, что повреждения не пойдут дальше. И сегодня начнём менять разбитые окна в соседних домах», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

По данным губернатора Московской области, один человек погиб, есть пострадавшие, как минимум один человек госпитализирован. На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе.

При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.

Мать с ребёнком достали из‑под завалов разрушенного дома в Балашихе.

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#человек
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#взрыв бытового газа
#балашиха
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Подмосковные волонтёры помогают жителям дома в Балашихе, в котором произошёл взрыв
20 сентября 2023, 11:29

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

На месте взрыва газа в доме в Балашихе работают волонтёры Подмосковья. Они оказывают всяческую помощь жителям поврежденного дома.

«Информируем жителей о том, что пункт временного размещения расположен в ДК «Балашиха». Провожаем пожилых людей и всех, кому нужна помощь. Помогаем донести вещи. В ДК разливают чай, есть специалисты, которые записывают, какая помощь нужна, в будущем будем её оказывать», — сказала Мария Редозубова. 

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

По данным губернатора Московской области, один человек погиб, есть пострадавшие, как минимум один человек госпитализирован. На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе.

Мать с ребёнком достали из‑под завалов разрушенного дома в Балашихе.

Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе.
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#помощь
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#пострадавшие
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#дк
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#взрыв газа
#андрей воробьёв
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Воробьёв сообщил о пунктах временного размещения для эвакуированных жильцов дома в Балашихе
20 сентября 2023, 11:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл оперативный штаб на месте взрыва в Балашихе.
«Организовали на месте 3 пункта временного размещения. Сейчас поедем в ДК — пообщаться с жильцами, узнать, что необходимо, чем можем помочь», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.

В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе.

Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе.

Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва девятиэтажки в Балашихе.

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#дело
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#взрыв бытового газа
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Правительство подсчитало затраты на создание четырех ВСМ
«Ъ»: Строительство четырех ВСМ обойдется почти в 11 трлн рублей
20 сентября 2023, 10:41

Фото: istock / Serjio74

На строительство четырех новых высокоскоростных магистралей (ВСМ) в РФ правительство собирается потратить почти 11 триллионов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылая на презентацию стратегии развития инфраструктуры в России до 2030 года.

Речь идет о железнодорожных магистралях Москва — Санкт-Петербург, строительство  1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в города. На ВСМ Москва — Смоленск — Минск уйдет 1,9 трлн руб. Расходы на магистраль Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер составят 3,2 трлн руб. Высокоскоростная магистраль Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург обойдется в 4 трлн руб.

По информации издания расчет был сделан на основе стоимости одного километра скоростной дороги Москва — Петербург и не являются точными. Кроме того, Владимир Путин предложил подумать о включении в систему железных дорог Луганска и Донецка.

Ранее Президент РФ на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о планах создать новые автомобильные магистрали через Дальний Восток до Тихого океана.

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#москва
#строительство
#дороги
#магистраль
#рф
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Школьница из Дубны принимает участие в международном конкурсе, проходящем в «Артеке»
20 сентября 2023, 10:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Ученица 10 класса школы № 1 городского округа Дубна Виктория Денисова на данный момент находится в международном детском центре «Артек», где защищает честь родного муниципалитета на международном конкурсе «Десять в минус девятой».
Заявки на участие в международном конкурсе «Десять в минус девятой» подали 6108 участников со всей страны и 5 иностранных государств, из которых были отобраны только 50 школьников, в число которых и попала школьница из Дубны Виктория, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.


Из 50 отобранных участников, только 10 удостоились возможности представить свою исследовательскую работу на суд жюри.
«Поздравляю Викторию и желаю победы!», —написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале. 
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#дубна
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Пахмутову будут сопровождать медики во время похорон Николая Добронравова
20 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/SeventyFour

Сегодня, 20 сентября, в столичном концертном зале имени Чайковского состоится церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. С его 93-летней вдовой Александрой Пахмутовой работают медики. Об этом сообщает «Утро.Ру».
«Александра Николаевна очень слаба и едва держится на ногах», — приводит слова окружения композитора «Утро.Ру».

По информации издания, несколько машин скорой помощи будут дежурить у места проведения церемонии прощания. Отмечается, что в зале рядом с Пахмутовой будет присутствовать врач, который сопроводит ее к гробу Добронравова.

Напомним, 16 сентября поэт и лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Причиной его смерти стала болезнь. Поэта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Психолог Манина раскрыла способы борьбы с рабочим стрессом
Психолог Манина рекомендовала бороться с рабочим стрессом с помощью самообъятий
20 сентября 2023, 10:20

Фото: iStock/fizkes

Преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, практикующий психотерапевт, медиатор, конфликтолог Ирина Манина заявила, что снять эмоциональное напряжение, которое возникает из-за работы, помогут медитации, особые техники дыхания и упражнения. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Сохранить психическое здоровье помогает медитация – расслабляйтесь, говорите себе слова благодарности, проявляйте любовь к себе утром и вечером. Применяйте в сложных ситуациях техники дыхания: быстрый вдох на четыре счета, далее – задержка дыхания на семь счетов и медленный выдох на восемь счетов. Поможет также упражнение «Обнять себя»: раскиньте руки, сделайте глубокий вдох, медленно обнимите себя покрепче, насколько это для вас комфортно, и выдохните. Повторите три-четыре раза», — приводит слова Маниной Агентство городских новостей «Москва».

По мнению психолога, рисование и изучение работ художников также окажет положительное влияние на эмоциональное состояние. Манина также посоветовала в борьбе со стрессом делать упражнения на напряжение и расслабление мышц. Психолог заключила, что умывание холодной водой и медленное питье ароматного напитка помогут справиться с внезапным стрессом.

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