В России пройдет волонтерский конкурс «Округ лидеров»

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Региональная общественная организация «Прогрессивная молодежь» при поддержке министерства просвещения РФ проводит конкурс социально значимых инициатив и проектов молодежных добровольческих (волонтерских) объединений «Округ лидеров».
Конкурс пройдет в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Участниками конкурса могут стать добровольцы в возрасте от 14 до 35 лет индивидуально или в составе волонтерского объединения численностью от трех человек. Это будут волонтеры, которые осуществляют свою деятельность на базе общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного, высшего и среднего образования или объединения людей на базе коммерческих, государственных и иных организаций.
По результатам конкурса авторы, организаторы и участники лучших волонтерских инициатив и добровольческих практик получат приглашения на Слет добровольцев и организаторов добровольческого движения Центрального федерального округа РФ «Добровольчество. Взаимодействие. Лидерство».
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте: www.progmol.ru.
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По результатам конкурса авторы, организаторы и участники лучших волонтерских инициатив и добровольческих практик получат приглашения на Слет добровольцев и организаторов добровольческого движения Центрального федерального округа РФ «Добровольчество. Взаимодействие. Лидерство».
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Александр Бойцов