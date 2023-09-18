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В России пройдет волонтерский конкурс «Округ лидеров»

18 сентября 2023, 10:53
Фото: istockphoto/Inside Creative House

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Региональная общественная организация «Прогрессивная молодежь» при поддержке министерства просвещения РФ проводит конкурс социально значимых инициатив и проектов молодежных добровольческих (волонтерских) объединений «Округ лидеров».
Конкурс пройдет в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Участниками конкурса могут стать добровольцы в возрасте от 14 до 35 лет индивидуально или в составе волонтерского объединения численностью от трех человек. Это будут волонтеры, которые осуществляют свою деятельность на базе общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного, высшего и среднего образования или объединения людей на базе коммерческих, государственных и иных организаций.

По результатам конкурса авторы, организаторы и участники лучших волонтерских инициатив и добровольческих практик получат приглашения на Слет добровольцев и организаторов добровольческого движения Центрального федерального округа РФ «Добровольчество. Взаимодействие. Лидерство».


С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте: www.progmol.ru.

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Дело о ржавых водолазных костюмах для Росгвардии рассмотрят в суде
18 сентября 2023, 11:19

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Производителю специального снаряжения для силовых структур, в том числе для охраняющих Крымский мост водолазов, предъявлено обвинение в мошенничестве. Представители компании утверждают, что силовики продолжают закупать у них продукцию.
Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора АО «ПТС» Сергея Хана и коммерческого директора Тиграна Оганяна, передает «РБК». Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Сергея Хана, в частности, обвинили в хищении денежных средств Росгвардии при выполнении госконтрактов на поставку водолазных аппаратов АВМ-450.

Руководство компании при формировании начальной цены указало ложную информацию о себестоимости производимой продукции. Следователи считают, что производители оборудования завысили цену на 108,6 млн рублей. Кроме того, в 2021 руководство Росгвардии выявило факт поставки  некачественной продукции по завышенной цене. Закупленные дыхательные аппараты АВМ-450 оказались непригодны к использованию и проржавели, даже не коснувшись воды.

Компания занимается производством водолазного снаряжения с 2017 года. Ее продукцией пользуются структуры Минобороны, МЧС, ФСБ, предприятий Росатома, Газпрома и других структур. АО «ПТС» находятся на казначейском обеспечении. Руководство компании настаивает на проведении повторной экспертизы. Расследование  уголовного дела продолжается.

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Диетолог Мухина рассказала, как правильно хранить крупу
18 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/karandaev

Главными ошибками в хранении круп являются их нахождение на свету, во влажном месте и в полиэтиленовых пакетах. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Хранящаяся на свету крупа начинает терять свои полезные свойства, в ней разрушаются витамины.

Если крупа хранится в месте с повышенной влажностью, на ней может образоваться плесень, от которой не избавиться даже при варке. Плесневые грибы и споры являются токсичными веществами, оказывающими негативное воздействие на почки и печень.

А хранение круп в полиэтиленовых пакетах повлечёт за собой потерю свойств продукта, поскольку пакеты выделяют вредные вещества.

Также Мухина сообщила, что неправильное хранение круп может повлечь за собой появление в ней мелких насекомых. При этом, специалист посоветовала не пытаться избавиться от них, а сразу выбросить всю крупу, поскольку насекомые могут быть переносчиками инфекций. 

В беседе с Москвой 24 диетолог дала советы по правильному хранению круп. Их рекомендуется класть в холщовые льняные мешочки, которые затем помещаются в герметично закрытые тары. Сами мешочки лучше постирать без использования порошка и прогладить утюгом после высыхания, чтобы таким образом простерилизовать их. Тары необходимо хранить в сухом месте, температура которого не превышает 25 градусов.

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#диетолог
#хранение
#советы
#гречка
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В Красногорске оборудовали 12 новых «Народных троп»
18 сентября 2023, 11:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В 2023 году на территории городского округа Красногорск появилось 12 новых участков «Народных троп».
Программа по созданию пешеходные коммуникаций «Народные тропы» проводится по инициативе губернатора Московской области и активно реализуется в Красногорске, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Нахоженные тропинки в Красногорске, Нахабино, Петрово-Дальнем, Дмитровском прекратились в ухоженные, благоустроенные дорожки, которые приведены к стандартам: их ширина составляет не менее 2 метров, а возле дорожек установлены информационные стенды с логотипом программы «Пешком».

Все натоптанные тропинки ведут к социально важным объектам инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, остановки, спортивные площадки и другое. 

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#акции
#площадки
#красногорск
#андрей воробьёв
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В России пройдет экологический праздник с раздельным сбором отходов «Экодвор»
18 сентября 2023, 11:01

Фото: istock / Khanchit Khirisutchalual

Мероприятие «Экодвор» проводится при поддержке фонда молодежных инициатив «ЭРА». Деятельность фонда направлена на экологическое просвещения среди граждан страны.
Мероприятие проходит в рамках проекта «Школа городского  экогероя» – победителя конкурса Фонда президентских грантов. 

«Экодвор» — это соседский праздник с раздельным сбором отходов и различными экологически играми и мастер-классами для взрослых и детей, направленных на расширение знаний людей о важности разделения мусора и разумного потребления. 

Подробные инструкции для участия в конкурсе можно найти на официальном сайте мойэкопраздник.рф, присоединиться к конкурсу можно до 17 октября 2023 года. Победители конкурса получат возможность выиграть поездку на церемонию награждения Всероссийской экологической премии «Экопозитив» и набор контейнеров для сортировки отходов.

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#экологическая акция
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В Госдуме предложили уменьшить возраст выхода на пенсию для работающих с инвалидами
Депутат ГД Власов: нужно сократить пенсионный возраст работающих с инвалидами
18 сентября 2023, 10:53

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Депутат Госдумы Василий Власов предложил допустить ранний выход на пенсию гражданам, чья профессиональная деятельность связана с уходом за инвалидами. Об этом сообщает RT.
Законодатель обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сократить возраст выхода на пенсию для работников хосписов, детский домов и домов-интернатов, а также нянь, сиделок и других работников, чья сфера деятельности напрямую связана с уходом за инвалидами. По словам Власова, такие специалисты испытывают сильную психологическую и физическую нагрузку.

RT отмечает, что парламентарий предложил сокращать время выхода на пенсию за каждые пять лет стажа на один год.

Депутат отметил, что в настоящее время такую льготу получают исключительно родители, воспитывающие ребёнка-инвалида в возрасте до восьми лет. Таким образом отец ребёнка может выйти на пенсию в 55 лет, а мать – в 50. При этом, необходимо наличие трудового стажа. 

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#пенсия
#инвалиды
#работники
#госдума
#возраст
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Число обращений жителей по содержанию дворов за неделю снизилось на 23%
18 сентября 2023, 10:53

Фото: ГУСТ МО

Главное управление содержания территорий Московской области проанализировало поступавшие обращения граждан по теме содержания дворов и выявило значительное их снижение числа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 7 по 13 сентября потупило на 674 сообщений или на 23% меньше, чем в промежуток с 31 августа по 5 сентября. Основное снижение видно по тематике «Мусор» – минус 330 сообщений. По теме «Содержание элементов и объектов благоустройства» – минус 213 обращений, «Ремонт внтуридворовых и внтуриквартальных проездов» – минус 69 сообщений», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Она добавила, что снизилось и число обращений в отдельных городских округах. Так, в Химках наблюдается снижение на 65 обращений, в Королёве – на 63. Лидером по этому показателю является Балашиха – минус 140 сообщений за неделю. 
 
Всего за две недели сентября сотрудники ГУСТ вместе с коммунальщиками и сотрудниками муниципалитетов отработали более 15 тыс сообщений на портале «Добродел».
Работы по благоустройству дворов
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#дворы
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#светлана аипова
#подмосковье
#московская область
#добродел
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В Красногорске высадили порядка 1000 саженцев в рамках экологической акции
18 сентября 2023, 10:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Жители Красногорска приняли участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», в рамках которой высадили саженцы клёна, липы и барбариса на территории жилых комплексов «Красногорск Парк» и «ЗаМитино».
«Эта акция помогает людям не только посадить дерево, а также пообщаться, познакомиться. Люди годами живут рядом, но, к сожалению, не знают, что они соседи, и это прекрасная возможность им познакомиться, пообщаться и вместе сделать доброе дело», — сказал депутат Совета депутатов округа Артур Бадретдинов.
Все участники акции после посадки деревьев могли подкрепиться обедом из полевой кухни и согреться горчим чаем. 


В 2023 году уже посажено порядка 14 тысяч новых саженцев на территории городского округа Красногорск, благодаря экологическим акциям.

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#человек
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#доброе дело
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Более 1,5 млн зрителей посмотрели первый этап «Битвы роботов» в Красногорске
18 сентября 2023, 10:36

Фото: администрация г. о. Красногорск

Более 2,5 тыс человек посетили первый этап международного чемпионата «Битва роботов», который прошёл в Красногорске. Ещё свыше 1,5 млн зрителей наблюдали за онлайн-трансляцией зрелищного шоу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участие в соревнованиях, которые состоялись в «Крокус Экспо», приняли более 20 команд из четырех стран.  
«Я хочу поблагодарить всех, кто пришёл, а участникам хочу пожалеть удачи. Мы и дальше будем поддерживать такие технологические, новаторские соревнования и применять всё самое умное, потому что это делает нашу страну сильнее», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.  
Машины, созданные инженерами, студентами технических вузов и любителями робототехники, сражались до последней детали. Жюри оценивало экипировку, манёвренность, выносливость и надежность роботов. Каждая битва длилась три минуты, по итогам определялся победитель. 

Всего выступили 24 команды, шесть из которых прошли в полуфинал: Istok Robotics, Atom, «Большой брат», Mersus, «Всеядные» и «Турбо мехатроники».  Соревнования проходят в шестой раз и впервые - в Красногорске.

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#подмосковье
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Акция «Наш лес. Посади своё дерево» собрала на центральной площадке около 1,8 тыс человек
18 сентября 2023, 10:18

Фото: Комлесхоз МО

На центральной площадке акции «Наш лес. Посади своё дерево» стартовавшей в Подмосковье 16 сентября, собрались 1750 человек. Там высадили около 16 тыс деревьев, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Центральной площадкой стал участок в Кудиновском участковом лесничестве близ деревни Новая Купавна Богородского городского округа. Жители приходили семьями, с детьми, с друзьями. На площадку приехали коллективы различных ведомств и волонтёры – всего 1750 человек. Там высалили 15960 тысяч сеянцев сосны», – рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
 Для участников экологической акции провели мастер-классы и концерт, работала полевая кухня. 
 
Ежегодная подмосковная акция по высадке леса стартовала 16 сентября на 24 лесных участках общей площадью более 27 га. Она продлится до 30 сентября.

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#московская область
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