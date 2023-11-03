В России пройдет XV Международная олимпиада «IT-Планета 2024»

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В России пройдет юбилейная XV Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024». Организаторами мероприятия выступает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» в сотрудничестве с Ассоциацией разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» и Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».
Соревнование направлено на развитие и продвижение в России и за её пределами национальных технологических и программных решений, благодаря которым должно быть не только осуществлено импортозамещение зарубежных продуктов, но и обеспечены условия для экспорта технологического суверенитета в дружественные России страны.
Регистрация образовательных организаций для участия в олимпиаде будет проходить с 1 ноября по 31 декабря 2023 года на сайте world-it-planet.org. Инструкции для учебных заведений доступны по ссылке https://clck.ru/36GBbm. Регистрация участников и отборочные этапы пройдут с 1 января по 20 апреля 2024 года. Международный финал в очном формате будет проведен с 24 по 27 мая 2024 года.
Все конкурсные задания олимпиады имеют прикладную направленность и созданы на основе российских ИКТ-решений или свободного программного обеспечения.
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Регистрация образовательных организаций для участия в олимпиаде будет проходить с 1 ноября по 31 декабря 2023 года на сайте world-it-planet.org. Инструкции для учебных заведений доступны по ссылке https://clck.ru/36GBbm. Регистрация участников и отборочные этапы пройдут с 1 января по 20 апреля 2024 года. Международный финал в очном формате будет проведен с 24 по 27 мая 2024 года.
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Александр Бойцов