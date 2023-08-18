В России пройдёт конкурс лучших практик трудоустройства молодежи

Раменский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в отношении ООО «Индустриальный парк Зеленая Слобода» (ИПЗС), которое занимается приёмом и переработкой твердых коммунальных отходов в селе Зеленая Слобода сельского поселения Чулковское.

Деятельность компании «Индустриальный парк Зеленая Слобода» вызывала негатив со стороны жителей округа, в связи с чем сотрудники прокуратуры провели проверку предприятия совместно сотрудниками регионального министерства экологии, Росприроднадзора и администрации округа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области



«ИПЗС ведет деятельность на шести арендованных земельных участках. ИПЗС принимал и складировал на арендованных землях отходы различной морфологии, пересыпая их грунтами. В нарушение технологии, при изготовлении рекультиванта отходы не разделялись по фракциям. Более того, участки деятельности ИПЗС вообще не относились к объектам размещения отходов. Складирование здесь мусора незаконно», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

В ходе проверки ответственные лица выявили нарушения в деятельности компании.

Также, компания «Индустриальный парк Зеленая Слобода» нарушила закон, не заключив соглашения с министерством экологии и ряд других нарушений.

В результате искового заявления, суд обязал ответчика закончить незаконную деятельность на землях, находящихся в аренде.