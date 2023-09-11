В России проведут «ИТ-диктант», для проверки цифровой грамотности населения

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Целью акции является проверка уровня знаний россиян в сфере компьютерных технологий. По результатам тестирования любой участник сможет самостоятельно понять, какие знания ему стоит «подтянуть».
Тестирование стартует 13 сентября ровно в 00:00 и закроется 14 сентября в то же время. Зарегистрироваться на него можно, перейдя на сайт ит-диктант.рф.
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